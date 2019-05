Nelle ultime ore sta facendo molto discutere uno spot della Apple che pubblicizza l'iPhone XR, uno degli ultimi modelli di smartphone creati dall'azienda della mela morsicata. Nel corso del video si vedono alcune persone dormire mentre utilizzano il dispositivo, a sottolineare la lunga durata della batteria del prodotto.

La cosa che però ha fatto discutere, è che tra le persone che dormono ci sia un guardiano di un parcheggio che fa un riposino proprio mentre sul suo iPhone c'è la partita dell'Inter.

La scelta di Apple che fa discutere il web

All'interno del video si vede Icardi segnare nel corso di una partita, ma l'uomo che avrebbe dovuto guardare la scena sta invece dormendo. Lo scontro mostrato sul dispositivo è molto datato, dato che ancora il calciatore argentino aveva la fascia da capitano, toltagli in maniera ufficiale nel mese di gennaio.

Apple, in uno spot c'è anche l'Inter ma tutti dormono: commenti sarcastici sul web (VIDEO)

A far discutere è proprio la decisione della Apple in merito allo spot: in molti si chiedono come mai la famosa azienda di device elettronici abbia deciso di inserire proprio l'Inter all'interno di una pubblicità mostrata in tutto il mondo e soprattutto in quel contesto dove tutti i presenti dormono.

La società di Cupertino è comunque solita fare pubblicità interessanti, che attirino l'attenzione del pubblico. Giorni fa ad esempio, un video dedicato alla privacy vedeva come protagonista una donna che continuava a ridere per la ricezione di determinati messaggi.

Commenti ironici si scatenano sul social, in particolare su Twitter

La scelta della società è stata catalogata come inusuale, considerando anche che negli Usa il calcio non è uno sport proprio molto popolare e che al momento l'Inter non è nella sua forma ideale. Il video ha suscitato molta ironia dal pubblico dei social. Qualcuno ha commentato su Twitter dicendo: "Qualcuno ci vede una potenziale sponsorizzazione, ma non è proprio una grande partenza uno spot con un tipo addormentato mentre l'Inter segna" oppure "L'Inter fa addormentare i tifosi: lo dice la Apple".

I più attenti avranno sicuramente riconosciuto il commento di Roberto Scarpini, grande tifoso interista.

Insomma, sicuramente lo scopo dell'azienda non era additare i nero azzurri come 'sonnolenti', ma i tifosi delle squadre avversarie non hanno potuto far a meno di notare il video e vedere la parte ironica di tutta la faccenda. Lo spot oltre a mostrare l'Inter, fa vedere un ragazzo che guarda un video e un'altra donna che si addormenta mentre gioca.

La scelta della squadra sportiva potrebbe dunque essere del tutto casuale e non avere nulla a che vedere con quello che in molti hanno pensato e commentato in questi ultimi giorni.