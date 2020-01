Una notizia che non fa piacere ai fan sfegatati di Fortnite, il videogioco da anni sulla cresta dell'onda e che oggi 15 gennaio ha smesso di funzionare a causa del nuovo aggiornamento relativo al secondo capitolo della serie. Gli utenti questa mattina hanno avuto la brutta sorpresa di trovare i server down e la piattaforma offline: scopriamo quando verrà ripristinata la situazione del celebre videogioco made in Epic Games.

Fortnite out: i motivi

Il nuovo capitolo del celeberrimo gioco online Fortnite, il secondo appunto, è in fase di aggiornamento con l'aggiunta di tanti nuovi contenuti, ma questo, purtroppo, comporta la temporanea messa offline della piattaforma al fine di apportare tutte le modifiche relative all'aggiornamento 11:40.

Motivo per cui gli utenti, per tutta la mattinata di oggi, troveranno i server down e non sarà possibile giocare a partire dalle 11 fino alle prime ore del pomeriggio.

Fortnite out: tempi di ripristino

L’aggiornamento di Fornite Capitolo 2, il cui completamento avverrà entro le prime ore del pomeriggio, riguarderà gli utenti che usano le più diffuse consolle di gioco quali PS4, Xbox One Microsoft, ma anche Nintendo Switch, fino ai PC e agli smartphone e coprirà tutte le piattaforme.

Non si conosce ancora l'orario esatto di messa online, ma ci vorrà molto tempo prima che il ripristino sia completo, forse più tempo del previsto.

Dovrebbero, però, essere esclusi imprevisti, ma non si può mai sapere con certezza. Considerando i tempi degli scorsi aggiornamenti, è comunque possibile ipotizzare un riavvio effettivo di Fortnite nel pomeriggio, presumibilmente tra le 15 e le 16, ora italiana.

Fortnite: contenuti della nuova versione

Il nuovo Capitolo 2 di Fornite includerà alcune novità non ancora rivelate dalla casa produttrice del videogioco e risolverà i problemi verificatisi nelle ultime settimane che hanno non poco irritato i giocatori più fedeli del game più giocato al mondo. Ci saranno, a quanto pare, anche dei miglioramenti estetici per tutti gli utenti e l'utente Hypex sul suo profilo Twitter sta diffondendo le prime immagini della nuova versione.

Tra gli elementi di nuova introduzione si vedranno alianti, skin, picconi e spray e il "Sidegrading", una funzione che consente di potenziare il livello delle armi all'interno delle stazioni inserite nella mappa.

Nella trepidante attesa della rimessa online della piattaforma di gioco, la Epic Games sconsiglia di insistere con inutili tentativi di accesso o di scaricare esclusivamente l'aggiornamento poiché, nel primo caso, si comunica che è impossibile giocare e, nel secondo caso, sarà richiesto un aggiornamento del sistema per poter rendere effettivo l'aggiornamento del videogioco.