In seguito al leak di marzo, che aveva anticipato le uscite gratuite per aprile dei videogame per la Play Station 4, è arrivata ieri la conferma direttamente dalla Sony. Alle 17:30, ora italiana, sono stati annunciati i due colossi che verranno rilasciati gratuitamente su Play Station Plus a partire da martedì 7 aprile 2020. Il leak di marzo spoilerava l'uscita di Shadow of the Colossus (riedizione dell'omonimo titolo uscito su PlayStation 2) e Sonic Forces (una delle più recenti avventure del porcospino blu di SEGA).

Questi ultimi due videogame, infatti, sono usciti a fine marzo e il mese di aprile non delude affatto le aspettative degli amanti della console Sony. I titoli rilasciati gratuitamente tra una settimana saranno infatti dei veri e propri must per gli appassionati; si tratta di DiRT Rally 2.0 e Uncharted 4 - Fine di un Ladro.

La Sony rilascia gratuitamente Uncharted 4 - Fine di un ladro

Uncharted 4 - Fine di un ladro parla dell'ultima avventura di Nathan Drake. Nei mesi scorsi è stato rilasciato gratuitamente agli abbonati Uncharted The Nathan Drake Collection, mentre adesso ciò che la Sony offre supera tutte le aspettative.

Vengono rilasciati tutti i giochi della saga ad esclusione solo dello spin off Uncharted L’Eredità Perduta. Gli amanti del genere, nonché abbonati a Play Station Plus, potranno, quindi, godere dell'intera saga e dei contenuti extra gratuitamente.

Play Station Plus: gratuito Dirt Rally 2.0

Il secondo titolo messo a disposizione è Dirt Rally 2.0. Si tratta di un videogame di corse che fornisce un ampio catalogo di automobile, circuiti e sterrati.

E' il titolo più recente rilasciato da Codemasters e gode di una grande scelta di modalità di guida. Un gioco non solo adrenalinico, ma pieno di modalità di gioco differenti per gli amanti del genere.

I due giochi verranno rilasciati tra le ore 12:00 e le ore 13:00 di martedì 7 aprile 2020 nello store della PlayStation in maniera totalmente gratuita. Saranno completi di tutti i contenuti extra presenti nelle versioni a pagamento e promettono già di fare la differenza per gli amanti del genere.

In questo periodo di quarantena forzata, infatti, i videogamer potranno godere di titoli di forte impatto e rilievo gratuitamente grazie al release della casa di produzione giapponese. Il successo della Sony nasce nel 1946 e non smette dopo ben 74 anni di stupire gli amanti del genere tecnologico. I Videogiochi che l'azienda ha deciso di rilasciare hanno già raccolto il favore del pubblico generando introiti di tutto riguardo all'azienda nipponica. La saga Uncharted è stata colta dal grande favore del pubblico fin dalle primissime edizioni e Dirt Rally 2.0 è tra i giochi di auto più apprezzati dal popolo di videogamer internazionale.

Non ci resta che collegare le console e iniziare a giocare!