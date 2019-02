Annuncio

Nella giornata di mercoledì 27 febbraio Valentina Romani è stata protagonista di un'intervista al programma Vieni Da Me condotto da Caterina Balivo. L'attrice ha risposto alle domande riguardo a colleghi con i quali ha lavorato per capire quale possa essere il modello di uomo ideale. Ha posto l'accento sul rapporto con Giorgio Marchesi, con il quale ha condiviso il set della pellicola cinematografica intitolata 'Il bacio', diretta dal regista Ivan Cotroneo. La protagonista del La porta rossa ha espresso parole di stima nei confronti di Marchesi, definito "un amico a cui vuole molto bene". Inoltre, ha fatto notare che le piacerebbe lavorare con un attore cinematografico come Alessandro Borghi per poi passare a Lino Guanciale.

La Romani si è soffermata sul rapporto con l'attore avezzanese come dimostrano queste dichiarazioni: "Siamo molto amici". Lha definito come un uomo ideale e, nel corso dell'intervista, si è arrivati al confronto tra Guanciale e Raoul Bova.

Il rapporto di amicizia con il collega Lino Guanciale e il paragone con Raoul Bova

La Romani ha sottolineato che da bambina era innamorata di Raoul Bova e ha spiegato che in camera aveva un poster con l'immagine dell'attore romano. L'attrice ha continuato dicendo di avere un fotomontaggio che la ritraeva in compagnia di Raoul Bova ma, nel paragone con Lino Guanciale, preferisce l'abruzzese. Valentina Romani è molto presente sui social e sulla sua pagina Instagram ha postato degli scatti in compagnia di famosi attori come Massimo Boldi e Claudio Bisio spiegando di esserne una fan.

Il 27 febbraio è andata in onda su Rai 2 la terza puntata de La porta rossa 2

Mercoledì 27 febbraio è anche andato in onda su Rai 2 il terzo appuntamento con la fiction noir ispirata alla penna di Carlo Lucarelli che vede la Romani protagonista con Lino Guanciale e Gabriella Pession. La Romani vanta un curriculum importante alle spalle, avendo lavorato in produzioni televisive di un certo rilievo. Il pubblico può ricordarla per il ruolo interpretato all'interno della serie televisiva 'Tutto può succedere', che ha visto come protagonista Pietro Sermonti. Inoltre ha postato delle foto in compagnia di Lino Guanciale con il quale vi sono degli anni di differenza. Nella settimana precedente sono stati ospiti nello studio della Balivo altri protagonisti de La porta rossa come Andrea Bosca e Fortunato Cerlino che hanno dato delle anticipazioni.