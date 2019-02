Annuncio

Da circa due giorni un'indiscrezione si sta permeando nel Rap-web, occupando gli spazi di forum, gruppi Facebook e pagine Instagram. Si tratta di una presunta laison che coinvolgerebbe Felisja Piana, in arte Fishball, e uno dei rapper più popolari al mondo in questo momento, soprattutto tra le fasce più giovani del pubblico internazionale, ovvero il giovanissimo Lil Pump, classe 2000, autore della hit 'Gucci Gang'.

Fishball é nota a livello internazionale – la sua popolarissima pagina Instagram conta infatti oltre un milione e mezzo di fan provenienti da tutto il mondo, in continua e costante crescita – soprattutto per la sua attività di fotomodella. Ultimamente la ragazza ha iniziato anche a rappare, ma il pubblico hip hop italiano la conosceva già da prima del debutto, dato che per ben quattro anni é stata la compagna di MadMan. Il presunto incontro tra i due sarebbe avvenuto due giorni fa. Sono diversi gli elementi che stanno convincendo gli utenti on line.

La parrucca

In primo luogo il fatto che Lil Pump abbia pubblicato una foto in cui indossa una parrucca, che sembra essere la stessa con cui si era fatta immortalare Fishball il giorno precedente. Il rapper ha inoltre accompagnato la foto con una didascalia dalla quale si evince che la proprietaria della parrucca sarebbe una ragazza con un cui avrebbe avuto un incontro di piacere, che l' avrebbe dimenticata nella sua stanza la notte prima. La stessa Fishball ha poi rivendicato la proprietà dell'oggetto, con un commento lasciato proprio sotto la foto pubblicata dall'artista diciannovenne. Ad insospettire il web anche il fatto che i due si siano recentemente fatti il medesimo tatuaggio.

Le ulteriori indiscrezioni

Ma non finisce qui, ieri il noto canale YouTube 'Social Boom', divenuto ormai una sorta di punto di riferimento per gli amanti del gossip 2.0, ha pubblicato un video dal titolo 'Lil Pump conferma il suo fidanzamento con Fishball durante una diretta su Instagram insieme a lei'.

Il titolo del video é sicuramente esagerato, se non addirittura clickbait, tuttavia alcuni degli elementi messi in relazione dall'autore della clip sembrano aver convinto molti utenti del fatto che una laison tra i due, magari non ufficiale al punto da poterla definire un 'fidanzamento' vero e proprio, sia effettivamente in corso.

Social Boom ha notato, come già fatto da diversi utenti nelle ore immediatamente precedenti, la presenza di Fishball in alcune ulteriori storie caricate da Lil Pump negli ultimi giorni, in una di queste il rapper afferma: 'Ho una nuova fidanzata'. La frase, sicuramente non da interpretare in maniera prettamente letterale come fatto da Social Boom, sta facendo molto discutere.