Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con gli speciali di Uomini e donne dedicati alle scelte finali dei tronisti in carica, i quali stanno per congedarsi dalla trasmissione di Maria De Filippi. Dopo aver visto quella di Teresa Langella e quella di Lorenzo Riccardi, ecco che questa settimana toccherà ad Ivan Gonzalez. Il tronista spagnolo che aveva fatto perdere la testa a Valeria Marini durante la prima edizione di Temptation Island Vip è arrivato al fatidico momento conclusivo del suo percorso e in rete circolano già le anticipazioni su quello che vedremo in onda in televisione.

Spoiler Uomini e donne sulla scelta di Ivan

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni che arrivano dalla fatidica registrazione della scelta finale di Ivan in villa rivelano che il tronista alla fine avrebbe deciso di coronare il suo sogno d'amore con la bella Sonia Pattarino.

A rivelare il tutto in anteprima è stato il sito web Il Vicolo delle News, che nelle scorse settimane ha già fornito le anticipazioni sulle scelte degli altri due tronisti.

E la reazione di Sonia sarebbe stata positiva: sempre dagli spoiler che arrivano dalla scelta di Ivan, infatti, apprendiamo che la ragazza non si sarebbe tirata indietro, pronta a viversi questa nuova storia d'amore con il ragazzo. Niente da fare, quindi, per l'altra pretendente Natalia, la quale però nelle ultime puntate di Uomini e donne ha mostrato un certo interesse nei confronti del nuovo tronista Andrea e chissà se adesso deciderà di tornare in studio a corteggiarlo.

Ottimi ascolti per gli speciali di Uomini e donne dedicati alle scelte

Ma nel corso della prossima puntata serale di Uomini e donne che vedremo in onda questo venerdì sera su Canale 5, non ci sarà spazio soltanto per la scelta finale di Ivan Gonzalez.

Le anticipazioni ufficiali, infatti, rivelano che nel corso della puntata speciale del dating show di Maria De Filippi ci sarà spazio anche per la scelta dell'altro tronista in carica, Luigi Mastroianni.

Insomma una doppia scelta che renderà scoppiettante l'appuntamento serale con la trasmissione serale di Maria De Filippi, che in queste prime due settimane di messa in onda ha ottenuto ascolti decisamente molto positivi. La trasmissione, infatti, ha ottenuto una media di oltre 3.4 milioni di spettatori medi, pari ad uno share che ha sfiorato la soglia del 17% con picchi di oltre il 25% sul finale, nel momento in cui venivano trasmesse le fatidiche scelte finali.