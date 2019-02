Annuncio

A Uomini e donne è tempo di nuove coppie e ieri sera, nel corso della nuova puntata del Trono Classico trasmessa in prime time su Canale 5, abbiamo visto che Lorenzo ha coronato il suo sogno d'amore con la bella Claudia. La corteggiatrice è riuscita ad avere la meglio sulla sua rivale Giulia, che è stata 'fatta fuori' nella fase finale, lanciando anche una frecciatina al vetriolo nei confronti del tronista che ha corteggiato per diversi mesi in trasmissione. Lorenzo e Claudia, però, al momento pensano soltanto a vivere il loro amore e questa mattina è arrivato anche il primo selfie di coppia.

Il primo selfie di Lorenzo e Claudia dopo la scelta finale di ieri a Uomini e donne

Sulla pagina ufficiale Instagram di Uomini e Donne è stata postata la prima foto ufficiale di questa nuova coppia che si è formata ieri sera nello studio del dating show di Maria De Filippi.

I due hanno pubblicato questo selfie 'al bacio' che ha fatto subito impazzire i tantissimi fan della trasmissione che, in questi mesi, avevano fatto il tifo per loro.

Le reazioni dei loro ammiratori, quindi, non sono tardate ad arrivare: in moltissimi hanno voluto fare gli auguri a questa nuova coppia, sperando che questo amore possa durare quanto più tempo possibile. Le premesse per un amore duraturo e stabile sembrano esserci tutte, tenendo conto anche delle parole che ieri sera Lorenzo ha detto alla sua nuova fidanzata.

Una vera e propria promessa d'amore fatta dal 'cobra' a Claudia, alla quale ha chiesto di fidarsi di lui perché adesso che sono una coppia a tutti gli effetti le porterà tantissimo rispetto e, quindi, ha lasciato intendere che si comporterà bene nei suoi confronti.

La frecciatina di Giulia per commentare la scelta finale di Lorenzo: 'Dettata dal business'

L'ormai ex tronista di Uomini e Donne, quindi, sembra avere le idee molto chiare sul da farsi e non ha alcuna intenzione di mettere a rischio la sua relazione con Claudia che, nel corso di questi mesi di trono, ha dovuto buttare giù un bel po' di boccini amari.

La stessa Claudia, però, ha ammesso che vuole fidarsi di Lorenzo e soprattutto che adesso il suo obiettivo è quello di viverlo fuori dal contesto televisivo di Uomini e Donne. Diversa, invece, la reazione di Giulia. La corteggiatrice, 'scaricata' da Lorenzo, dopo la scelta ha spiegato che, secondo lei, la decisione di Lorenzo è stata dettata dal business.

Non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà il rapporto tra Claudia e Lorenzo e per sapere se le previsioni di Giulia si riveleranno giuste.