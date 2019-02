Annuncio

La scelta di Lorenzo Riccardi è senza dubbio l'argomento del giorno tra i telespettatori di Uomini e donne che ieri 22 febbraio hanno seguito, con grande emozione, la puntata serale in onda su Canale 5. Il tronista ha trascorso un weekend insieme alle sue corteggiatrici Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi, vivendo momenti romantici con entrambe. Non sono mancate però le discussioni, che hanno coinvolto soprattutto la giovane di Latina, arrivata persino a minacciare di lasciare la villa prima del tempo. Alla fine la decisione è ricaduta proprio su Claudia, che si è presentata al castello medievale e ha risposto di 'sì', dopo aver però rimproverato il neo fidanzato per il suo comportamento. La puntata di ieri si è conclusa con il classico lieto fine: i due innamorati abbracciati, con lui che elencava gli aspetti del carattere di Claudia che lo hanno colpito e soprattutto la promessa di impegnarsi per fare in modo che la relazione funzioni.

Impossibile, però, fare a meno di chiedersi cosa sia accaduto successivamente. La coppia ha continuato a frequentarsi dopo la registrazione avvenuta circa dieci giorni fa? Un primo selfie sembra portare buone notizie.

Uomini e donne: il primo selfie insieme

A poche ore dalla puntata di Uomini e donne trasmessa su Canale 5, è finalmente stata pubblicata sui social network la prima foto di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi insieme dopo la scelta. Sono stati i profili ufficiali Facebook e Instagram di Uomini e donne a riportare il primo selfie dei due neo fidanzati, che si baciano appassionatamente. Il tutto unito al commento: "Questo è quello che definiamo un bellissimo buongiorno! Quanti cuori per il primo selfie di Lorenzo e Claudia?".

Il commento ha trovato in pochi minuti l'approvazione di tantissimi fan del programma, soddisfatti nel vedere che il rapporto procede nel migliore dei modi per i due fidanzati. Ricordiamo, infatti, che la scelta è stata registrata una decina di giorni fa e che dunque nel frattempo Lorenzo e Claudia hanno avuto modo di continuare a frequentarsi, pur evitando qualsiasi fuoriuscita di informazioni.

Giulia Cavaglia ringrazia

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono apparsi così nel loro primo selfie dopo la scelta, confermando che tutto sta procedendo per il meglio tra loro. Nel frattempo, anche Giulia Cavaglia è tornata attiva nel suo profilo Instagram dopo giorni di assenza. Nel farlo ha evitato di portare avanti la polemica dal lei stessa iniziata ieri sera dopo la comunicazione della 'non scelta' da parte di Lorenzo.

L'ex corteggiatrice ha dunque limitato i toni con un semplice ma eloquente "grazie", rivolto a tutti coloro che l'hanno sostenuta nel suo percorso televisivo. Non è comunque escluso che la neo coppia possa essere protagonista di una registrazione pomeridiana dedicata al confronto con Giulia Cavaglia, come accaduto la scorsa settimana per Teresa Langella, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Sarebbe questa l'occasione ideale per conoscere gli ulteriori sviluppi del rapporto sbocciato a Uomini e donne e magari proporre il trono alla delusa Giulia.