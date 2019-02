Annuncio

Stasera 17 febbraio debutta in prima serata su Canale 5 la nuova fiction dal titolo Non Mentire, che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Si tratta di un nuovo prodotto televisivo che arriva nella prima serata domenicale della rete ammiraglia Mediaset e che dovrà vedersela contro il talk show Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio su Raiuno. Chi non potrà seguire il primo appuntamento con la fiction, avrà l'opportunità di rivederlo in replica streaming sul sito gratuito MediasetPlay.

Dove rivedere la prima puntata di Non mentire in streaming online

Nel dettaglio, infatti, segnaliamo che sarà possibile rivedere questa prima puntata di Non mentire comodamente in streaming, accedendo al portale gratuito del gruppo Mediaset e cliccando sulla sezione dedicata alla fiction con Alessandro Preziosi.

Vi ricordiamo che è possibile anche scaricare l'omonima applicazione di MediasetPlay per poter rivedere questo primo appuntamento con la Serie TV direttamente dai dispositivi mobili, senza dover ricorrere per forza al computer di casa. In questo modo sarà possibile rivedere la puntata d'esordio di Non mentire in qualunque momento lo desiderate, anche se siete in treno o pullman.

Una serie che può essere definita un thriller, la quale potrebbe far breccia nel cuore degli spettatori di Canale 5. Tre le puntate previste per questa prima stagione, nelle quali vedremo che i protagonisti saranno Andrea Molinari, ricco e stimato chirurgo, vedovo e con un figlio in piena adolescenza e Laura, un'insegnante precaria che lavora in un istituto scolastico di Torino.

Gli spoiler della fiction Non mentire in onda su Canale 5

I due protagonisti si conoscono e passano una serata insieme: dalle chiacchiere si passa ad un bicchiere di vino, fin quando lei non si ritroverà nel letto di lui. La mattina dopo, però, Laura si sveglierà confusa e atterrita: la donna è sotto choc e sostiene di essere stata violentata da Andrea, il quale l'avrebbe costretta ad avere un rapporto intimo con lui.

Dopo la denuncia, la polizia comincerà ad indagare: la notizia della presunta violenza sessuale farà il giro della rete e dei social, e diventerà virale. Andrea, però, rigetta al mittente tutte le accuse che gli arrivano da parte di Laura e sostiene che il loro è stato un rapporto assolutamente consenziente e che non vi è stato alcun tipo di violenza sessuale.

Chi dei due ha ragione? Lo scopriremo nelle prossime settimane.