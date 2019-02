Annuncio

Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso Delle Signore', capace di attirare l'attenzione del pubblico. Gli spoiler degli appuntamenti, che andranno in onda da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo, svelano che Vittorio metterà al corrente Clelia e le Veneri riguardo la canzone scelta per fare la pubblicità del Paradiso Market, mentre Marta non si presenterà all'appuntamento di lavoro. Questa decisione, presa dal Conti senza informare la compagna, complicherà i rapporti con la giovane Guarnieri e Lisa ne approfitterà per seguire gli ordini di Luca. Umberto, dal canto suo, si dirà pronto a dare un annuncio importante ai familiari riguardante la proposta fatta dall'uomo ad Andreina.

Umberto comunica la decisione alla famiglia

Il padre di Riccardo (Enrico Oetiker) ha chiesto alla compagna di andare a vivere alla villa, sebbene non sia un'impresa facile avere il consenso da parte di tutte le persone. Adelaide mostrerà la disapprovazione rispetto alla decisione del cognato, motivando il dissenso nella preoccupazione per il destino del nipote. Agnese e Salvatore s'impegneranno per stare vicino a Gabriella, alle prese con un grave influenza e Nicoletta si troverà alle prese con la confusione dopo quanto successo con Riccardo. Quest'ultimo ha dato un bacio alla Cattaneo che inizierà a scrivere un diario in cui raccoglierà i pensieri più profondi, mentre Riccardo dovrà fare i conti con un incubo.

Umberto non darà ascolto alle parole di Adelaide e si preparerà ad ospitare Andreina, ma all'interno della villa Guarnieri si verificherà un'esplosione che vedrà coinvolta la zia di Riccardo.

Elena potrebbe seguire la madre in Sicilia

Intanto Ludovica consiglierà ad Andreina di conquistare la simpatia della contessa, contattando Antonio, l'unica persona che potrà risolvere il problema. Irene verrà aiutata da Oscar a seguire i movimenti di Clelia. Intanto, a Milano, si presenterà la madre di Elena intenzionata a riportare la figlia in Sicilia. Clelia non vorrà tornare sui suoi passi perché si mostrerà decisa a partire e Luciano vorrà seguire la donna amata. L'ex compagna di Antonio parlerà a Gabriella dell'arrivo della madre e Luca consiglierà ad Adelaide di cambiare strategia nei confronti di Andreina.

Infine Elena potrebbe decidersi a lasciare Milano, provocando la paura di Amato.