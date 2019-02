Annuncio

La registrazione del Trono Classico del 28 febbraio ha regalato ai telespettatori un inaspettato colpo di scena: stando a quello che riporta in anteprima 'Vicolo delle News', Andrea Dal Corso ha chiesto una seconda possibilità a Teresa Langella. Secondo le primissime anticipazioni che sono trapelate dalla puntata di Uomini e donne, che vedremo a breve su Canale 5, l'ex corteggiatore ha cercato di contattare in tutti i modi la tronista che ha rifiutato. Solo grazie alla redazione del programma, però, è riuscito ad ottenere un confronto con lei e forse la chance di riprovarci.

Andrea si pente e chiede un'altra possibilità a Teresa

Ad appena due settimane da quando ha risposto 'no' all'eventualità di fare coppia fissa con Teresa Langella, Andrea Dal Corso sembra aver cambiato idea.

È questa la notizia che arriva direttamente dagli studi di Uomini e Donne mercoledì oggi, giorno in cui è prevista la registrazione del Trono Classico.

Il blog 'Vicolo delle News', dunque, fa sapere che l'ex corteggiatore si è recato a casa della tronista che ha rifiutato pochi giorni fa, quando lei ha partecipato alla scelta di Ivan Gonzalez. Non trovandola nella sua abitazione, il veneto si è recato nel Castello dove erano in corso i festeggiamenti per il fidanzamento dello spagnolo con Sonia Pattarino (secondo i rumors la scelta è ricaduta su di lei) e lì ha chiesto e ottenuto un faccia a faccia con lei.

Durante la puntata, che è registrata agli studi Elios poche ore fa, è stata vista l'esterna che la napoletana e Andrea hanno fatto nella location che li ha visti protagonisti appena due settimane fa.

Le indiscrezioni del web rivelano che Dal Corso si è detto pentito della decisione che ha preso dopo essere stato scelto, che la notte fa fatica ad addormentarsi ripensando a tutti i momenti che ha condiviso con Teresa a U&D, ma quest'ultima si è mostrata molto scettica.

Sia la Langella che la maggior parte delle persone presenti alla registrazione, infatti, non hanno creduto ad Andrew e al suo pentimento; l'ex tronista, in particolare, ha ammesso che il cuore le dice di dare una seconda chance al veneto, mentre la testa le suggerisce di fare l'opposto.

Andrea si ripropone a Teresa dopo la scelta

'Vicolo delle News' aggiunge che Andrea non ha partecipato alla registrazione odierna di Uomini e Donne perché la sua unica intenzione è quella di riconquistare Teresa, che invece era in studio e si è mostrata parecchio combattuta sul da farsi.

La napoletana, infatti, ha raccontato di aver sofferto molto dopo il 'no' che le ha detto Dal Corso, di essere rimasta quattro giorni chiusa in albergo a piangere per lui e di non sentirsi pronta a rischiare di stare ancora male a causa sua.

Stando alle anticipazioni del web, però, la Langella non avrebbe drasticamente chiuso le porte ad un eventuale riavvicinamento al corteggiatore; pare che i due siano rimasti d'accordo che lui ora deve darle concrete dimostrazioni del suo interesse e farla tornare a fidarsi di lui.