Continuano le vicende dei protagonisti dell'amata soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole' ambientata a Palazzo Palladini. La concentrazione principale viene posta intorno al personaggio di Adele che cerca di mettere in equilibrio la sua vita dopo aver fatto i conti con le violenze del marito. Gli spoiler delle puntate che vanno in onda dall'11 al 15 marzo alle ore 20:45 svelano che Raffaele avrà un momento di complicità con il figlio. Quest'ultimo farà capire al padre che Beatrice nasconde dei segreti e questa situazione metterà il portiere alle prese con ulteriori dubbi. Andrea e Arianna prenderanno in considerazione l'adozione e cercheranno di giungere alla dovuta conclusione. I due coniugi potrebbero allargare la famiglia e la signora Pergolesi coronerebbe il sogno di una vita.

Silvia deciderà di dare conforto ad Alex che continuerà a essere coinvolta nelle vicende di Vittorio del quale è innamorata. Raffaele confiderà a Renato la preoccupazione per il figlio a causa del comportamento di Beatrice e la conferma arriverà da Diego che spiegherà al padre di aver fatto i conti con una bugia raccontata dalla Lucenti.

Alex comincia ad avere una pesante lite con Vittorio

Adele inizierà ad avere un rapporto normale con Manlio al punto che la relazione sembra procedere nel migliore dei modi ma Giulia si dirà certa della precarietà. Nel frattempo Alex si renderà protagonista di una lite con Vittorio al punto che si potrebbe arrivare al termine di un'amicizia. La madre di Susanna si troverà alle prese con le pressioni ricevute dal marito che farà una richiesta inaspettata alla moglie.

Manlio chiederà ad Adele di organizzare un viaggio ma la donna vorrebbe contravvenire alle richieste del consorte per dedicarsi agli impegni di lavoro.

Manlio scatena la sua furia contro la moglie e Giulia entra nel mirino dell'uomo

La signora Picardi capirà che un ipotetico rifiuto porterebbe a delle gravi conseguenze mentre Raffaele (Patrizio Rispo) si accorgerà della realtà dei dubbi intorno a Beatrice. Mariella invierà una foto a Guido del piccolo Lorenzo e tale comportamento della vigilessa provocherà la reazione di Cerruti preoccupato che il comandante possa scoprire la verità. Intanto Manlio non sarà capace di controllare la rabbia nei confronti della moglie al punto che Adele rimarrà gravemente ferita.

Niko e Susanna s'impegneranno a soccorrere la donna costretta a lottare tra la vita e la morte ma Giulia Poggi sarà il prossimo obiettivo di Manlio.