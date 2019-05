La scorsa puntata del Grande Fratello non è stata semplice per Francesca De André. La ragazza, figlia d'arte, nel corso della serata di lunedì scorso ha dovuto fare i conti con il tradimento del suo ex fidanzato e con Cristiano Malgioglio.

Una serata difficile

Francesca De André è entrata fidanzatissima e innamorata di Giorgio Tambellini nella casa del Grande Fratello. Durante la serata di lunedì scorso, però, le è stato comunicato il tradimento di lui.

Pubblicità

Pubblicità

Le prove e l'intervento della sorella Fabrizia non hanno lasciato spazio a dubbi: tra i due è veramente finita. Francesca De André ha auto una reazione disperata all'accaduto, nonostante l'appoggio di Gennaro che si è dichiarato innamorato di lei.

Come se non bastasse, in un secondo momento della serata, Malgioglio ha accusato la ragazza per i suoi modi spesso sgarbati nei confronti dei compagni ed il suo linguaggio non proprio elegante. "Se tuo nonno ti ascoltasse si rivolterebbe nella tomba" è stata la frase del cantautore che ha fatto infuriare la ragazza, già provata dai fatti successi nella sua vita sentimentale. Il litigio tra i due è degenerato in insulti reciproci che Barbara D'Urso ha cercato in tutti i modi di placare.

Francesca De André litiga con Gennaro

Francesca litiga con tutti nella casa

Francesca De André sta passando una settimana difficile e questo ha scatenato in lei un'intollerabilità più decisa del solito. Ha litigato prima con Erika che, mentre ascoltava lo sfogo della ragazza riguardo il tradimento del fidanzato, le ha detto che magari non era la prima volta che lo faceva. La De André si è sentita ferita da queste parole ed ha reagito, come per sua natura, con rabbia.

La situazione di inquietudine nella casa è peggiorata ancora, quando nella notte Martina chiariva la sua posizione con Daniele.

Pubblicità

Mentre i due discutevano, il ragazzo ha chiesto conferma a Francesca riguardo ciò che era accaduto in puntata e questo ha scatenato l'ira delle due ragazze che hanno iniziato a discutere animatamente. Sono volati insulti pesanti tra le due: Francesca ha dato a Martina dell'alcolizzata. A questo punto Enrico ha tentato di difenderla, dicendo alla De André che stava esagerando. Probabilmente questa reazione è stata dettata anche da una scena che hanno mostrato nella puntata in cui Martina baciava appassionatamente Gennaro (legato a Francesca da una particolare amicizia).

Il litigio con Gennaro

In questo clima non poteva mancare il litigio con Gennaro. Lui e Francesca avevano cominciato una stretta amicizia ed una forte attrazione che ha fatto discutere molto anche in studio. Questo forte legame, però, è messo in discussione dal fatto che Gennaro ha scoperto che Francesca aveva rivelato delle confidenze agli altri inquilini della casa. Il ragazzo si è dichiarato profondamente deluso dal comportamento della De André, perché si è sentito pugnalato alle spalle.

Pubblicità

La ragazza si è difesa affermando che ciò che aveva raccontato era ormai di dominio pubblico, ma il ragazzo non ci è stato. Si sono insultati a vicenda e Francesca De André ha perso di nuovo il controllo, non trattenendo parole pesanti.