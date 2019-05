Ieri sera, 3 maggio, è andata in onda la settima puntata della trasmissione televisiva Ciao Darwin. Dopo una pausa di una settimana a causa delle festività, ieri la trasmissione ha ripreso con la sua programmazione. Come in molti sapranno, negli scorsi giorni ha fatto molto scalpore la notizia di un ex concorrente che rischia la paralisi dopo essersi fatto male al gioco dei rulli. Il concorrente, però, non è stato l'unico ad essersi infortunato. In molti credevano che i rulli sarebbero stati sostituiti da qualche altro gioco, ma invece così non è stato. Il conduttore Bonolis ha aperto la puntata parlando proprio della vicenda.

Ciao Darwin 8, Bonolis: 'Questo studio è pieno di trabocchetti'

La battuta di Paolo Bonolis a Ciao Darwin

La sfida trasmessa durante la puntata di ieri sera è stata quella tra 'Nati stanchi' e 'Finti giovani'. Paolo Bonolis ha iniziato la puntata dichiarando che tutta la produzione di Ciao Darwin è molto dispiaciuta per quanto accaduto a Gabriele ed ha rivelato che la trasmissione è molto vicina all'uomo. ''Abbiamo preso tutte le misure necessarie e abbiamo costantemente controllato lo sviluppo della vicenda.

Vi chiediamo di credere solo a notizie ufficiali per il rispetto della famiglia e della verità'', ha rivelato il conduttore.

L'uomo, nello scendere le scale dello studio di Ciao Darwin, ha lanciato una battuta dichiarando: ''Faccio attenzione a scendere. Questo studio è pieno di trabochetti''. Dopo la drammatica vicenda, la produzione aveva diffuso una nota pubblica in cui si affermava che Mediaset aveva preso i dovuti contatti con la persona interessata e proceduto all'attivazione della polizza assicurativa.

L'incidente di Gabriele al genodrome

Gabriele Marchetti, questo il nome del 54enne che si è infortunato durante la prova dei rulli a Ciao Darwin, è stato trasferito d'ospedale. Come fatto presente da Il Messaggero, l'uomo è stato spostato dal reparto di Terapia intensiva del Policlinico Umberto I di Roma all'Istituto della Fondazione Santa Lucia, dova prenderà il via la sua terapia.

Stefano Ambrosetti, il cugino di Gabriele, dichiarò dopo l'incidente che il ragazzo era immobile dal collo in giù.

L'uomo purtroppo è scivolato male mentre era intento a prendere parte ad uno dei giochi previsti dal programma. I soccorsi sono stati però immediati. A molti telespettatori non è piaciuto il fatto che il gioco dei rulli abbia continuato ad essere presente anche durante l'ultima puntata andata in onda. Forse la produzione non ha ritenuto necessario eliminarli completamente o magari, per via delle tempistiche, non c'è stato il tempo materiale per la sostituzione con un'altra prova.

Staremo a vedere cosa accadrà nella prossima puntata di Ciao Darwin.