Siamo giunti alla settimana finale della soap opera di Raiuno "Il Paradiso delle Signore", che in questi mesi ha regalato tante emozioni al suo pubblico. Venerdì si chiuderà la terza stagione della produzione televisiva che, dopo essere stata ad un passo dalla chiusura definitiva, è riuscita ad ottenere la conferma dalla Rai, grazie anche alle rimostranze dei telespettatori.

La soap è composta complessivamente da 180 appuntamenti, e anche se ormai siamo ad un passo dalla conclusione del ciclo, per fortuna si tratterà di un finale meno amaro rispetto a quanto si potesse pensare qualche settimana fa. Nella prossima stagione televisiva, infatti, la saga tornerà in onda con la sua quarta edizione. In questo periodo in cui i fan dovranno per forza di cose fare a meno de "Il Paradiso delle Signore", ci sarà comunque la possibilità di rivedere fin dall'inizio le puntate della serie.

Il Paradiso delle Signore: dal 20 maggio le repliche.

Infatti sembra proprio che, a partire da lunedì 20 maggio, intorno alle 15:35 Raiuno riproporrà la soap opera, destinata così a tenere compagnia al suo pubblico per tutto il periodo estivo. Si tratta di un'indiscrezione che farà felici gli affezionati telespettatori, in attesa che da agosto comincino le riprese della quarta stagione.

La conferma della soap opera di Raiuno per altri due anni

La Rai, intanto, ha rinnovato il contratto per altri due anni con la produzione de "Il Paradiso delle Signore", anche se ad oggi permangono dei dubbi sul cast.

Innanzitutto, l'intesa raggiunta tra le parti è volta al risparmio, infatti prevede la realizzazione di un numero minore di episodi della soap opera. Nel frattempo, in queste ultime settimane sono iniziate a circolare delle voci sui probabili protagonisti della quarta edizione, ma finora ci sono davvero poche certezze.

Ad esempio, il settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni" ha svelato che ci sarebbe stata la conferma di Roberto Farnesi, interprete del commendatore Umberto Guarnieri, padre di Riccardo e Marta, nonché cognato di Adelaide.

Qualora quest'indiscrezione fosse ufficializzata, si tratterebbe di una presenza importante per la soap, essendo l'attore toscano uno dei suoi punti cardine.

Le altre probabili conferme per il cast de 'll Paradiso delle Signore 4'

Anche Alessandro Tersigni dovrebbe essere presente nella prossima edizione con il suo Vittorio Conti, l'unico personaggio che finora ha sempre fatto parte delle trame della soap fin dalla primissima puntata. In questo senso, l'attore romano rappresenta una garanzia per la serie televisiva, anche perché vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo già preso parte a fiction molto popolari come "Un Medico in Famiglia" e "I Cesaroni".

Inoltre dovrebbe tornare ne "Il Paradiso delle Signore 4" anche Vanessa Gravina nel ruolo di Adelaide. Per quanto concerne il resto del cast, al momento la situazione è ancora in alto mare, poiché si starebbero ancora valutando eventuali ulteriore conferme o addii tra gli storici interpreti che hanno comunque contribuito al successo della soap opera di Raiuno.