Durante gli scorsi giorni, all'interno dei salotti televisivi di Pomeriggio 5, ha avuto luogo una discussione molto accesa tra Manila Gorio e Francesca Giuliano. Tra le due opinioniste è risaputo che non scorre buon sangue: la pugliese accusa infatti l'altra donna di averle rubato il fidanzato.

Pubblicità

Pubblicità

Ci sono infatti delle fotografie che immortalano Francesca con Chando Erik Luna, ragazzo della Gorio. I due sono insieme mentre mangiano un gelato in maniera molto appassionata e le voce di un presunto tradimento continuano ormai da alcune settime. Secondo Manila una vera amica non si dovrebbe permettere di avvicinarsi ad un ragazzo fidanzato e quasi baciarlo. In studio è così scoppiato un battibecco, che a quanto pare è poi proseguito fuori dagli studi.

Manila e Francesca, due opinioniste della D'Urso, fanno a botte per strada

Scontro in strada da la Gorio e la Giuliano

Alcune foto hanno immortalato le due donne mentre si tirano i capelli per strada. A quanto pare, dopo la puntata si erano date appuntamento per chiarire la cosa, ma la discussione tra di loro è degenerata. Sui vari siti web sono dunque circolate le foto della rissa. Entrambe sono state così immortalate dai passati. In studio, Manila aveva dichiarato che Francesca si professa casta da due anni ma che adesso vuole prendersi il suo fidanzato.

Pubblicità

Di tutta risposta, la Giuliano ha dichiarato che è stata lei a rubare il fidanzato a Grecia e che lei i ragazzi degli altri non li ruba, per cui non è in grado di potergli dare una lezione di vita. Oltre ad essere passati alle mani, le due hanno poi continuato a litigare attraverso i social, in particolare sui loro profili Instagram molto seguiti dai fan.

Battibecco sul web tra le due opinioniste

Le due donne sembrano proprio non trovare un punto d'incontro per porre fine ai loro dibattiti.

Dopo la 'rissa', Francesca e Manila hanno proseguito a scontrarsi attraverso le storie di Instagram. La Gorio ha iniziato scrivendo che adesso la Giuliano le avrebbe dovuto pagarle i danni perchè le ha strappato i capelli. Quest'ultima ha invece dichiarato che era stata Francesca ad iniziare e di avere anche le foto dei segni che lei le ha lasciato: 'Tutti vedranno i segni che mi hai provocato. Preparati a prendere un buon avvocato' e ancora ' Da quando dal 2017 sono ospite dei programmi Mediaset, mi hanno sempre invitato a parlare del mio personaggio televisivo anni 50 e del fatto che sono una modella curvy che combatte l'anoressia.

Pubblicità

A marzo sono stata in un set cinematografico importantissimo. Non mi sporco le mani con te. Io ti ho dato subito la mia amicizia e tu mi hai picchiato'. Molto probabilmente Barbara D'Urso continuerà a parlare dell'accaduto anche durante le prossime puntate di Pomeriggio 5.