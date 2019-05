L'amata soap opera 'Il paradiso delle signore', cominciata nel mese di settembre sul piccolo schermo in questa stagione, tiene alta la concentrazione del pubblico. Scopriamo cosa succede nei nuovi episodi. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 13 fino a venerdì 17 maggio fanno notare che, al centro dell'attenzione delle trame, ci sarà un evento molto atteso come il matrimonio di Elena e Antonio. I due innamorati vivranno un momento di euforia per l'imminente cerimonia che creerà un pizzico di emozione nella coppia.

Una giornata di festa per i due innamorati alle prese con una sorpresa

La Montemurro si è commossa per via della dedica romantica ricevuta da Antonio. Ciò dimostra il loro grande amore che ha dovuto affrontare degli ostacoli: tuttavia, non sono mancate le incomprensioni. In quel periodo la Montemurro ha deciso di lasciare la città di Milano per tornare in patria dopo l'incontro con la madre. Successivamente, la giovane donna è voluta tornare sui propri passi.

Antonio (Giulio Corso), dal canto suo, ha sempre sentito la mancanza di Elena con la quale è riuscito a recuperare la situazione, così come il rapporto con Salvatore, dopo che il fratello aveva provato a baciare la Montemurro.

Le perplessità di una dipendente del Paradiso delle signore

I due sposi dovranno fare i conti con ulteriori sorprese pronte ad aumentare la curiosità. Elena e Antonio, prima dell'arrivo in Chiesa, saranno lieti di ricevere una notizia inattesa che chiarisce la situazione e placa gli animi.

Potrebbe trattarsi della partecipazione alla cerimonia dei genitori di Elena dopo che la ragazza ha avuto delle perplessità in merito al matrimonio stesso per la mancata presenza dei familiari. Sarà un giorno di festa per i due sposi, lo stesso discorso vale per la maggior parte degli invitati, felici per questo lieto evento. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Roberta. La giovane dipendente del grande magazzino prenderà parte al matrimonio di Elena ma vivrà momenti di perplessità per via della distanza da Federico, dopo che è sbocciato l'amore. Il giovane Cattaneo verrà chiamato per il servizio militare e si giungerà a un distacco tra i due innamorati.

La riconferma del prodotto televisivo

Nel mese di aprile è stato reso noto l'annuncio della riconferma della soap sebbene ci sarà una riduzione del numero degli episodi che, in quest'annata, sono stati 180. Siamo arrivati alla settimana finale che dovrà portare alla conclusione di vicende drammatiche che rendono evidente il piano organizzato da Luca. Siamo giunti alla settimana finale per la soap opera che ha rischiato di giungere alla chiusura a causa degli elevati costi di produzione.