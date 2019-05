Una notizia che ha dato il settimanale Oggi nel suo ultimo numero potrebbe creare non poco scompiglio tra i protagonisti di un amato programma tv: Uomini e donne. Stando a quello che si legge sulla popolare rivista di Gossip, un cavaliere del Trono Over nasconderebbe la sua vera natura: pare infatti che un signore del parterre che corteggia molte dame conviva da anni con un uomo.

Pubblicità

Pubblicità

Nell'articolo che è stato dedicato a questo presunto scoop, non si fa il nome di colui che si starebbe fingendo eterosessuale, ma questa voce è circolata già qualche tempo fa sui social network.

U&D: un cavaliere starebbe prendendo in giro tutti

Un gossip che ha lanciato la rivista Oggi nel suo numero uscito qualche giorno fa, sta facendo molto discutere: stando a quello che sostiene il giornalista Alberto Dandolo in una sua popolare rubrica, un protagonista di Uomini e Donne si starebbe mostrando per quello che non è.

Uomini e Donne Over, un cavaliere corteggia dame ma convive con un uomo: il gossip di Oggi

"Un cavaliere del Trono Over che corteggia molte dame, in realtà convive felicemente con lo stesso uomo da anni", è questa la notizia che il noto settimanale ha reso pubblica negli ultimi giorni e che tutti i siti stanno riportando. Occorre precisare che non è stato fatto il nome di colui che da mesi starebbe fingendo di essere interessato alle donne quando invece, lontano dalle telecamere, avrebbe una stabile relazione con un signore.

Quest'indiscrezione, però, non è del tutto una novità: nelle scorse settimane sul web hanno impazzato le dichiarazioni che un'ex dama di U&D aveva fatto ad un blog.

Pubblicità

La signora Annamaria, infatti, aveva raccontato che un membro del parterre degli Over sarebbe omosessuale e che starebbe fingendo di essere interessato alle donne pur di stare in televisione.

Neppure quest'ex protagonista del dating-show ha mai svelato l'identità del cavaliere che starebbe raccontando tante bugie, perciò non ci resta che fare delle ipotesi in merito oppure attendere che questo argomento venga approfondito durante una delle prossime puntate.

Le ultime news sul Trono Over

Oltre al presunto scoop lanciato da Oggi, negli ultimi giorni sono stati tanti gli spunti di discussione che i protagonisti di Uomini e Donne Over hanno offerto agli appassionati di gossip: Rocco Fredella, ad esempio, ha ufficializzato la sua nuova storia d'amore sui social con tanto di foto nelle quali lo si vede baciare la fidanzata.

Roberta Di Padua ha rilasciato un'intervista al magazine della trasmissione nella quale ha messo in dubbio l'interesse che Riccardo Guarnieri sostiene di provare ancora per Ida Platano, tanto da arrivare ad ipotizzare un accordo pregresso tra i due. Pamela Barretta e Valentina Autiero, invece, si sono rese protagoniste di un vivace botta e risposta su Instagram nei giorni scorsi: dopo che la romana ha dato della poco di buono alla collega nell'ultima registrazione, tra le due non sono mancati insulti a distanza e minacce di ricorrere alle vie legali per risolvere questa situazione.