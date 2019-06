Nelle puntate spagnole attuali de “Il Segreto” in Spagna i telespettatori hanno assistito all’ennesima tragedia, dopo l’attentato avvenuto durante le nozze di Fernando Mesia. La dark lady Francisca Montenegro ha portato a termine il suo orrendo piano di vendetta con l'aiuto del figlio del defunto Olmo, dopo aver ribadito più volte che Maria è rimasta invalida a causa di Severo Santacruz. La moglie di Raimundo Ulloa ha teso un orribile tranello ad Irene Campuzano e Adela Arellano.

L’auto in cui viaggiavano la giornalista e la maestra ha perso completamente il controllo. Le conseguenze del brutale incidente sono state pessime: la madre di Ulpiano è deceduta sul colpo, invece la moglie di Severo è riuscita a sopravvivere anche se ha riportato delle fratture. Nel capitolo numero 2.093 c’è stata una scena davvero straziante, che ha visto protagonista Carmelo. Quest’ultimo ha dato l’ultimo saluto alla sua adorata moglie, ricordando tutti i momenti che hanno trascorso insieme da quando si sono incontrati. Purtroppo il sindaco ha promesso di uccidere il responsabile della morte dell’insegnante.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Carmelo dà l’ultimo saluto alla defunta moglie Adela

La vendetta di Francisca, Severo confessa a Raimundo di non essere l’autore dell’attentato

Questa settimana, i cittadini di Puente Viejo hanno fatto i conti con un nuovo evento drammatico. Negli episodi che sono andati in onda su “Antena 3” da lunedì 3 a giovedì 6 giugno 2019, Francisca ha deciso di farla pagare a Severo Santacruz, dando ordine al suo capomastro Mauricio di attentare alla vita di Irene e Adela. Quest’ultima e la giornalista sono cadute nella trappola della Montenegro, che si è mostrata parecchio gentile nei loro confronti, fino a farle avere un auto per potersi recare a La Puebla e acquistare una sedie rotelle per la sua figlioccia.

Il Godoy ha rischiato di far fallire il piano della sua padrona, tirandosi indietro quando le ha chiesto di manomettere i freni della vettura destinata alle mogli di Severo e Carmelo, per proteggere il piccolo Carmelito. Il capomastro non è riuscito a stare tranquillo dopo essersi rifiutato di compiere l’atroce gesto, rivelando all’Ulloa di temere di poter essere scoperto. Nel contempo Severo oltre a confessare a Raimundo che la sua intenzione era quella di distruggere il deposito in cui Francisca tiene il riso, ha sottolineato di non sapere chi ha fatto scoppiare la bomba durante le nozze di Fernando.

La morte di Adela, Carmelo promette di vendicare il decesso della moglie

Adela e Irene, dopo aver consentito a Carmelito di partecipare ad una festa per bambini tenutasi alla casona, sono rimaste coinvolte in un devastante incidente stradale, a causa dello zampino di Fernando che ha manomesso la loro auto. A comunicare l’orrenda notizia a Carmelo e Severo ci ha pensato il sergente Meliton. Il Leal e il Santacruz si sono recati subito nel luogo in cui si è verificata la tragedia, alla disperata ricerca delle loro compagne.

Purtroppo il sindaco ha ritrovato il cadavere della moglie, mentre la giornalista pur avendo perso i sensi è stata trasportata in vita in ospedale. Il funerale di Adela si è svolto nella sala principale del municipio, e tra i presenti c’è stata anche Irene ancora molto scossa.

Al termine della veglia funebre, Carmelo ha chiesto ai suoi amici di voler rimanere da solo con la sua defunta moglie per salutarla in modo definitivo: in tale circostanza, il sindaco ha promesso di vendicare il lutto della sua amata.

Nell’episodio 2.094, che il pubblico spagnolo invece avrà modo di vedere oggi venerdì 7 giugno 2019, Francisca dirà al marito di essere estranea all’accaduto. Infine Severo dirà a Raimundo, Mauricio e Fernando di essere convinto che a provocare il decesso della sua amica sia stata la Montenegro.