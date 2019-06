È ancora polemica sul presunto tradimento di Manuel Galiano nei confronti di Giulia Cavaglià. Infatti, dopo che l'ex corteggiatore ha rotto il silenzio sui social, smentendo le voci riguardanti la crisi con la bella ex tronista, sono arrivate delle nuove accuse da parte del profilo Instagram di Deianira Marzano, detta La Terribile. Quest'ultima pare che abbia svelato ulteriori dettagli sul caso, riuscendo a smascherare Manuel. Sembra infatti che il giovane si sia recato un paio di volte all'interno della "discoteca dello scandalo" di Ibiza, indossando una maglietta bianca e anche una nera.

Marzano non demorde: nuove accuse su Manuel Galiano

Deianira Marzano non le manda di certo a dire e infatti non è rimasta in silenzio. "Il fatto che tu mi abbia chiamata plasticona lo prendo come un complimento" ha esordito l'influencer partenopea rispondendo a Manuel Galiano tramite Instagram. "Poi ti dico che le corna non le faccio e non le ho. Comunque la prossima volta devi fare attenzione perché eri con ragazze che fanno le escort o che intrattengono i clienti ai tavoli.

Dunque ti prendono anche per i fondelli fessacchiotto! E poi vorrei concludere: nessun peace e love perché questa vicenda non termina qui" ha aggiunto Deianira, detta La Terribile. Insomma come reagirà l'ex corteggiatore di Uomini e donne dinanzi a queste nuove accuse? Tornerà a rispondere per le rime oppure farà finta di nulla attendendo che si plachi la bufera? Chissà, non ci rimane che scoprirlo nelle prossime Instagram Stories.

Galiano avvistato che piangeva in areoporto ad Ibiza

Proprio ieri, una fan di Uomini e Donne ha confessato di aver visto Manuel Galiano piuttosto provato e in lacrime all'interno dell'areoporto di Ibiza.

Inoltre, come supporto all'ex corteggiatore, la ragazza gli ha scattato una fotografia e l'ha inviata alla pagina Instagram intitolata "lebimbediManuel". "Ciao non sono il tipo che fa queste cose ma prima ho assistito ad una scena davvero triste. Mi pareva di aver visto Manuel all'aereoporto di Ibiza che piangeva ed era solo seduto ad un tavolo. Mi è dispiaciuto tanto che mia madre gli ha offerto un fazzoletto. Spero che la situazione si risolva al più presto perché era davvero affranto" ha scritto la ragazza tramite Instagram.

Insomma sicuramente Galiano è rimasto piuttosto scosso dalle improvvise accuse riguardo al suo presunto tradimento nei confronti di Giulia Cavaglià, che ha smentito tramite social. Che quella sera sia stata in realtà una semplice scappatella che il ragazzo non ha avuto mai il coraggio di confessare? Chissà, vista la sua giovane età potrebbe anche essere. Sicuramente se Manuel avesse davvero commesso questo errore non l'avrebbe fatto per cattiveria.