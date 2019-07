Mancano ancora diverse settimane alla fine dell'estate durante la quale diversi ex protagonisti di Uomini e donne continuano a far parlare di sé con inattese rotture, probabili litigi o conferme del loro amore. Al centro del gossip sono finite, in particolare, Angela Nasti e Giulia Cavaglià che hanno concluso in gran fretta le loro relazioni con gli ex corteggiatori. Angela e Alessio Campoli si sono lasciati di comune accordo mentre restano ancora diversi dubbi sulle ragioni che hanno portato alla rottura Giulia e Manuel Galiano.

E in attesa che si scoprano ulteriori dettagli sul loro amore, giungono notizie ufficiali riguardo la data di inizio della stagione 2019-20, prevista per il 16 settembre. Essa avrà il compito di portare credibilità ad un programma minato da sospetti e costanti accuse di 'business'.

Anticipazioni Uomini e donne: tornerà il 16 settembre

Qualche giorno fa Mediaset ha diffuso i palinsesti ufficiali della stagione autunnale, in seguito ai quali sono stati resi noti anche i listini di Publitalia, valevoli per il periodo compreso dal 1° settembre al 30 novembre.

Proprio all'interno di questi listini, è possibile leggere le date di partenza di alcuni dei programmi più attesi della prossima stagione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. E tra di essi non può certo mancare Uomini e donne, da anni fiore all'occhiello del palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia. Il dating show condotto da Maria De Filippi esordirà lunedì 16 settembre, come sempre a partire dalle ore 14:45 (dopo la telenovela Una Vita). Lo precederanno di una settimana Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque, che cominceranno il 9 settembre.

Verissimo, invece, aprirà i battenti il 14 dello stesso mese, data che dovrebbe segnare anche il ritorno delle soap Beautiful, Una Vita e Il Segreto nella programmazione del sabato pomeriggio.

Le indiscrezioni sui nuovi tronisti

I telespettatori di Uomini e donne dovranno pazientare ancora a lungo prima di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti del Trono Classico, pronti a prendere il posto di Angela, Andrea e Giulia. Al momento non ci sono conferme ufficiali, anche perché i provini si stanno svolgendo proprio in questi giorni, ma continuano ad essere forti i nomi di Antonio Moriconi e Klaudia Poznanska.

Dopo la partecipazione a Temptation Island, anche Giulio Raselli è entrato nella lista dei papabili, soprattutto per l'ottimo rapporto che ancora lo lega alla redazione. Per quanto riguarda, invece, la data della prima registrazione, essa di certo verrà effettuata con largo anticipo rispetto alla messa in onda su Canale 5. È quindi verosimile pensare, in linea con quanto accaduto gli anni scorsi, che i nuovi protagonisti possano essere chiamati agli studi Elios di Roma già a fine agosto.