Continuano le vicende dei protagonisti dell'apprezzata soap opera americana, 'Beautiful' che tiene alta l'attenzione dei telespettatori italiani. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 9 luglio fino a venerdì 2 agosto svelano che proseguirà la questione riguardante la custodia del piccolo Will. Katie sembrerà aver ritrovato la serenità grazie alla relazione con Thorne, dal quale riceverà delle rassicurazioni per lo scontro con Bill.

L'uomo sarà pronto a sostenere la donna amata e si tratterà di uno dei motivi per i quali i due innamorati penseranno che sia arrivato il momento di convolare a nozze. Katie e Thorne vorranno sposarsi nel tempo più veloce possibile. Uno dei motivi di questa decisione sarà legata alla volontà di vincere la causa contro Bill dimostrando di essere una famiglia, elemento fondamentale per garantire la serenità a Will.

Ridge pronto per fare da testimone al fratello Thorne

Ridge prenderà una decisione importante e si dirà contento per le intenzioni del fratello, che sembra aver trovato il giusto equilibrio nel rapporto con Katie. Il padre di Steffy spiegherà a Thorne di essere pronto per fargli da testimone con l'intento di stare vicino al fratello in un momento importante della sua vita. Brooke, dal canto suo sarà disposta a fare da damigella alla sorella con la quale, negli ultimi tempi, ha avuto degli screzi per le idee differenti. La madre di Hope ha provato a far ragionare la sorella chiedendole di rinunciare al diverbio contro lo Spencer.

Bill non vuole tirarsi indietro dalla vicenda

Bill non avrà intenzione di tirarsi indietro dalla questione e si dirà pronto per dare inizio alla guerra mettendo in atto un piano per sconfiggere Katie. Quest'ultima potrà contare sulla vicinanza di Ridge che avrà in mente una strategia volta a corrompere il giudice con la speranza di ottenere l'obiettivo sperato. Tale vicenda ha portato a delle incomprensioni nel rapporto tra Brooke e Ridge, in quanto la bionda non ha approvato il comportamento del marito pensando che sia giusto evitare lo scontro.

L'editore mostra le sue intenzioni a Justin

Katie e il piccolo Will saranno felici in quanto sono in atto i preparativi per il matrimonio tra la Logan e il Forrester, decisi a compiere questo passo. Ci sarà l'arrivo delle sorelle di Katie che vorranno dare il dovuto aiuto alla sposa e arriverà il giorno delle nozze dei due innamorati. Il Carter avrà il compito di far scambiare le fedi delle due persone che verranno dichiarate marito e moglie.

Bill deciderà di rivelare il suo stato d'animo a Justin, al quale dirà di non volersi arrendere nel confronto con l'ex compagna.