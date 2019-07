La terza edizione di "Codice: La vita è digitale" andrà in onda da giovedì 1° agosto 2019, in seconda serata tv su Rai 1, a partire dalle 23:50. In ogni puntata la giornalista e conduttrice Barbara Carfagna intratterrà i telespettatori su argomenti inerenti la cultura digitale che di fatto sta facendo emergere una società completamente informatizzata. Non è un mistero, infatti, che le nuove tecnologie abbiano influito molto in ogni ambito quotidiano e abbiano completamente rivoluzionato le professioni, i rapporti sociali, i legami affettivi e i modi per relazionarsi. Il programma andrà in onda per cinque puntate fino a giovedì 29 agosto; la sesta puntata, invece, è prevista per martedì 3 settembre.

Dal 1° agosto torna 'Codice: La vita è digitale' su Rai 1

Giovedì 1 agosto inizia quindi la terza edizione della trasmissione "Codice: La Vita è digitale" che potrà essere seguita in televisione su Rai 1 e in streaming online su Raiplay.

Termini come 4G, 5G, intelligenza artificiale, robotica stanno pian piano rivoluzionando la socialità delle persone e la relazione tra l'Uomo e le macchine sta modificando per sempre ogni aspetto della vita quotidiana, dal lavoro al sociale, dal tempo libero alla politica.

In questa edizione della trasmissione la giornalista e conduttrice Barbara Carfagna si recherà in vari centri di ricerca, entrerà a contatto con le start up più innovative e conoscerà persone la cui visione del digitale sconfina in panorami lontani, utopistici e quasi inimmaginabili.

Di sicuro, da 25 anni a questa parte, i cambiamenti occorsi dall'uso dei telefonini e degli smartphone, così come di Internet, hanno completamente stravolto il nostro modo di vivere e le relazioni con gli altri. Tutto ciò sarà motivo di indagine nella terza edizione di questa trasmissione Rai sulla società digitale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

I temi della nuova stagione

Tra gli argomenti principali della terza stagione di "Codice: La vita è digitale" ci sono temi quali i videogiochi, i sistemi complessi, il libero arbitrio, la salute e l'intelligenza artificiale.

Nell'edizione del 2018, invece, la redazione del format aveva pensato bene di compiere un approfondimento su temi quali Bitcoin, politica digitale, cybersecurity, machine learning, cyborg e robotica.

Nella prima edizione del 2017, infine, ha trattato tematiche quali soldi, blockchain e criptovalute, il futuro delle professioni, le cittadine intelligenti, digital humanities, la guerra cibernetica e lo spazio.

Dal punto di vista televisivo, il programma si distingue per essere un mix tra generi quali l'approfondimento giornalistico, la divulgazione scientifica e il documentario.

Il giorno successivo venerdì 2 agosto, invece, sempre su Rai 1, farà il suo esordio la nuova trasmissione Grand Tour.