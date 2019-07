Un posto al sole, la soap partenopea che appassiona milioni di italiani, va in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì su Raitre. Nelle prossime settimane molti colpi di scena si susseguiranno per gli abitanti di Palazzo Palladini. In particolare, secondo le anticipazioni al 19 luglio, saranno giorni difficili per Diego e Marina.

Anticipazioni al 19 luglio: il dolore di Marina

Marina ha da poco fatto una nuova conoscenza. Un uomo anziano si è introdotto nella sua villa e dopo un primo spavento la donna ha creduto di riconoscerlo.

Attraverso le telecamere di videosorveglianza, l'imprenditrice ha visto il volto dell'uomo e lo ha associato a quello di suo padre che aveva lasciato la sua famiglia quando lei era bambina.

Dalle anticipazioni emerge che la Giordano proverà a rintracciare l'uomo recandosi alla mensa sociale più vicina alla sua casa. Nel corso dei giorni, Marina si avvicinerà ad Arturo (questo è il nome di suo padre) provando a stabilire un contatto con lui e deciderà di ospitarlo in casa sua.

L'uomo però dichiarerà di chiamarsi Lucio: sarà davvero suo padre?

Più tardi, Marina farà un'amara scoperta. Verrà infatti a conoscenza della malattia di cui soffre Arturo e lui non avrà nessuna intenzione di curarsi dal tumore. Il periodo difficile per la donna sembra proprio non voler finire e la delusione sarà molta perché la Giordano aveva riposto molte speranze in questo nuovo incontro arrivato in un momento di profonda solitudine.

Nella settimana 15-19 luglio Diego sparirà non lasciando traccia

Un altro protagonista delle prossime settimane di luglio sarà Diego.

Dopo aver commesso la sciocchezza di scambiare Eugenio per l'amante di Beatrice e aver rischiato di investirlo, il ragazzo ha destato preoccupazione nella sua famiglia. Nelle prossime puntate vedremo che, convinto da Raffaele, Diego proverà ad approcciarsi a Beatrice in maniera amichevole ma i risultati saranno molto scarsi. Il ragazzo non riuscirà a dimenticarsi di lei e nel corso della settimana a partire dal 15 luglio farà perdere le tracce di sé, allarmando tutta la sua famiglia e suo fratello Patrizio che nel frattempo tornerà a Napoli.

Ci sarà crisi anche per Giulia. La donna infatti, deciderà di partire per andare a trovare Dennis, ma scoprirà delle cose sull'uomo che le faranno perdere nuovamente la fiducia in lui. Alberto avrà intenzione di sabotare il progetto di chartering di Ferri. Filippo e Serena, intanto, convinti della buona partenza dell'attività daranno un nuovo lavoro anche a Patrizio da poco tornato dallo stage ad Alba. Per il ragazzo comincerà una nuova avventura, ma non senza preoccupazioni: Diego continuerà con il suo silenzio e questo non farà godere pienamente la bella novità a suo fratello.