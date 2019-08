Le cose che ha detto Lorenzo Riccardi sulla Sardegna hanno fatto storcere il naso a molti: sebbene il ragazzo abbia fatto un mezzo dietrofront dopo aver consigliato ai fan di andare in vacanza altrove, sono ancora tanti quelli che lo punzecchiano per la brutta figura fatta. Luca Dorigo, ex tronista di Uomini e donne, ha commentato ironicamente le esternazioni del "Cobra" con un video nel quale illustra i comfort dell'isola.

Luca Dorigo attacca Lorenzo Riccardi su Instagram

"Questa vacanza è un m.., se dovete partire non venite in Sardegna. Qui fanno un problema per qualsiasi cosa", sono queste le parole con le quali Lorenzo Riccardi ha commentato la sua breve trasferta sull'isola nella settimana di Ferragosto. Lo sfogo che ha avuto l'ex tronista di Uomini e Donne, però, non è passato inosservato soprattutto agli abitanti del posto: sono stati in tantissimi, infatti, a ribellarsi alla pubblicità negativa che il "Cobra" ha fatto alla loro terra.

Sebbene il giovane abbia provato a spiegare meglio quello che intendeva nei video "Incriminati", sono ancora in tanti a criticarlo per aver messo in discussione l'efficienza dei servizi di una delle mete preferite dai turisti e non solo per l'estate: la Sardegna.

Qualche ora fa, ad esempio, Luca Dorigo ha deciso di commentare questa vicenda con un filmato che è apparso sul suo profilo Instagram: l'ex protagonista del dating-show Mediaset, infatti, ha bonariamente preso in giro il pugliese elencando tutti i comfort che si possono trovare sull'isola nel periodo di vacanza e che il collega ha contestato pochi giorni fa.

"I cornetti ogni mattina, l'acqua è calda, le sdrai sono confortevoli, il parcheggio c'è ovunque", ha detto l'ex volto di U&D per replicare ai mille disagi che Lorenzo ha detto di aver avuto nel breve soggiorno in terra sarda con Claudia Dionigi.

Sotto al post con il quale Dorigo ha punzecchiato Riccardi, campeggia una didascalia che non è altro che un'ennesima frecciatina al collega: "Tronista si nasce, non si diventa".

Lorenzo tace dopo le polemiche

Mentre personaggi come Luca Dorigo e Deianira Marzano lo attaccano per aver consigliato ai fan di non andare in vacanza in Sardegna, altri come Valeria Bigella sono stati più comprensivi con Lorenzo: l'ex volto di Temptation Island, sarda di nascita, ha fatto sapere che Riccardi non ha tutti i torti quando si lamenta dei servizi che offre la sua terra soprattutto nel periodo estivo.

Da quando è scoppiata la polemica sulle sue dichiarazioni, il "Cobra" sembra essersi trincerato dietro al più assoluto silenzio. Rientrato a Latina con la fidanzata Claudia Dionigi, l'ex tronista di Uomini e Donne ha preferito non aggiungere nessuna dichiarazione in merito all'argomento che è stato sulla bocca di tutti negli ultimi giorni.