Gli spoiler della soap opera 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' il cui titolo in originale è "Dolunay" sottolineano che saranno al centro delle trame i coniugi Onder. Hakan non riuscirà a contenere la sua rabbia e finirà per scagliarsi nei confronti della moglie in quanto Demet sarà stanca del comportamento del marito dopo essere venuta a conoscenza di una verità inaspettata. La giovane donna si renderà conto che è stato l'Onder l'artefice dell'incidente automobilistico nel quale hanno perso la vita i genitori di Bulut.

La sorella di Deniz avrà intenzione di denunciare il consorte alla polizia, ma il losco imprenditore vorrà fermare la donna. Il fratello di Demir si vedrà costretto a organizzare un piano diabolico per evitare che la moglie possa creargli ulteriori problemi. Hakan assumerà un atteggiamento prepotente nei confronti della moglie e le impedirà di uscire dall'abitazione in modo che non parli a qualcuno del duplice omicidio organizzato dal marito.

Hakan scopre che Bekir è una spia ingaggiata dal dottor Aslan

Non finiranno gli stratagemmi organizzati dall'Onder in quanto il rivale di Ferit (Can Yaman) ingaggerà degli uomini chiamati a osservare Demet per tutta la giornata. Hakan dovrà fare i conti con nuovi ostacoli dopo essere venuto a conoscenza di una verità inaspettata sul conto di Tahir. L'affarista si renderà conto che il ragazzo assunto dal suo meccanico è una spia del dottor Aslan e troverà il modo per vendicarsi nei confronti del marito di Nazli (Ozge Gurel). Il marito di Demet comprenderà la situazione grazie al lavoro svolto da Bekir, uno dei suoi uomini di fiducia.

Demet scappa a casa di Ferit

Hakan non vorrà perdere tempo e penserà che sia arrivato il momento di sbarazzarsi del giovane meccanico, ma non dimenticherà di tenere sotto osservazione la moglie. L'Onder darà l'ordine a Demet di uccidere Tahir, mentre Deniz farà una comunicazione importante a Demet alla quale dirà che Ferit e Nazli hanno dato il benestare per cederle il 5% delle azioni dell'azienda.

Hakan vorrà presentarsi alla Pusula Holding per fermare la moglie dall'intenzione di raccontare gli assassini da lui commessi. L'Onder farà vivere momenti di paura alla consorte e, dopo averla portata in un bosco, le darà una pistola convincendola a sparare a un tiro al bersaglio vicino a una porta abbandonata. La donna finirà per puntare la pistola contro il marito ma ascolterà le richieste dell'Onder e ucciderà Tahir che si trovava dietro il portone.

Demet, presa dai sensi di colpa, sarà vicina a confessare la verità ma subirà i ricatti del consorte. La zia di Bulut riuscirà a scampare alla sorveglianza delle guardie e si presenterà nell'abitazione di Deniz ma sarà costretta a recarsi da Ferit in seguito all'assenza del fratello.