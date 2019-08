Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono una delle coppie più chiacchierate dell'estate. I due giovani da quando sono usciti allo scoperto, non intendono nascondersi più. Nelle scorse ore ha espresso il suo pensiero sulla coppia anche un ex volto di Uomini e Donne, Karina Cascella.

La temutissima opinionista, dopo aver spiegato il motivo per cui si è assentata dai social, ha detto la sua su Giulia De Lellis e l'ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Da parte dell'ex opinionista di Uomini e Donne sono arrivate delle parole inaspettate nei confronti del pilota: "Sono tanto carini insieme". Karina poi ha aggiunto: "Lui mi sembra così dolce e presente con lei".

Le dichiarazioni della Cascella sono state accolte in modo positivo dai tantissimi fan della donna, ma soprattutto da quelli della coppia. I fan più accaniti dell'ex corteggiatrice romana fino all'ultimo hanno sperato in un ritorno di fiamma con Andrea Damante, ma oggi sembrano essere felici per la serenità della loro benimina.

I due giovani, giorno dopo giorno, stanno facendo ricredere proprio tutti, compresi i fan più scettici.

D'altro canto anche Giulia e Andrea non riescono a non mostrare la loro felicità. Spesso i due postano tantissime foto e video su Instagram. I più attenti come Karina Cascella hanno notato Iannone molto cambiato rispetto all'uomo conosciuto al fianco della Rodriguez.

In un recente servizio di Gente, gli amici dello sportivo hanno confessato che Andrea accanto a Giulia sembra non avere più paura di mostrare i suoi sentimenti in pubblico. Se la coppia sia destinata ad avere un futuro questo non si sa, ma al momento hanno messo delle basi solide.

Andrea e Giulia: possibile partecipazione a Temptation Island Vip

Il cast di Temptation Island Vip 2 è ancora in via di formazione. Secondo alcuni rumors non è del tutto esclusa una presenza della coppia De Lellis-Iannone. E' vero che i due sono fidanzati da poco tempo, ma è altrettanto vero che sarebbero molti i fan che vorrebbero vederli mettersi in gioco in un contesto diverso dalla quotidianità.

In merito a questi pettegolezzi ancora non è trapelato nulla. Per sapere se Giulia ed il suo Andrea faranno parte del cast, bisognerà attendere la messa in onda del reality.

Karina Cascella spiega il motivo dell'assenza dai social

Karina Cascella ha fatto chiarezza in merito alla sua assenza sui social. Un utente le ha chiesto come mai la donna fosse sparita da Instagram, e senza mezzi termini l'opinionista ha rivelato: "A volte sento il bisogno di stare lontana da un cellulare" La Cascella ha ringraziato i suoi follower, ma ha lasciato intendere che ogni tanto, preferisce vivere la vita reale.

Infine, l'opinionista ha dichiarato di voler tornare presto nei salotti di Barbara D'Urso.