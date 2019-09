Sono state diffuse le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane in onda dal 9 al 13 settembre. Innanzitutto si prevedono ulteriori sviluppi intorno alla vicenda di Beth e alle conseguenze che questo segreto continuerà ad avere nella vita delle persone coinvolte sia direttamente che indirettamente.

Dopo una breve assenza, tornerà in scena Steffy Forrester che sarà protagonista di un duro scontro con Thomas, accusato di avere fatto soffrire lei, Hope e Liam.

Ma ci saranno dei risvolti anche per Ridge e Brooke, il cui matrimonio arriverà ad una crisi apparentemente insanabile.

Lo stilista, che non riuscirà a perdonare la moglie per aver causato la caduta di Thomas, elaborerà un piano che coinvolgerà il figlio e Flo. Questa sua decisione scatenerà un litigio con la moglie, in seguito al quale Forrester si recherà al Bikini Bar. Qui farà un incontro che potrebbe avere delle sconvolgenti conseguenze.

Anticipazioni Beautiful: Steffy furiosa con Thomas

Dopo essere uscito dal coma, Thomas dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni e le opinioni contrastanti delle persone che lo circondano. Il giovane verrà innanzitutto rimproverato da Hope e Liam, e successivamente riceverà la visita di Steffy, la quale lo incontrerà per la prima volta dopo la scoperta della verità su Beth.

Stando a quanto segnalato dagli spoiler statunitensi di Beautiful, la madre di Kelly sarà furiosa con il fratello per le sofferenze che ha causato non solo a lei, ma anche a Hope, Liam, Beth e Kelly.

In un secondo momento la ragazza andrà anche da Flo per riversare la propria rabbia su di lei, mentre Brooke sarà altrettanto chiara, esprimendo il suo rancore verso il figliastro.

Nel frattempo Ridge avrà un'idea che potrebbe essere la chiave per la salvezza di Thomas e che vedrà anche il coinvolgimento di Flo.

Trame americane Beautiful: tensione tra Brooke e Ridge

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda negli Usa la prossima settimana, Ridge prenderà una decisione difficile, basata su ciò che riterrà il meglio per Thomas.

Chiederà a Flo di scagionare il ragazzo in cambio del pagamento della cauzione?

La situazione si complicherà quando lo stilista metterà al corrente del suo piano Brooke che continuerà ad avere una considerazione negativa di Thomas. Di conseguenza, i coniugi Forrester si renderanno protagonisti di un aspro litigio che si concluderà con la decisione dell'uomo di andarsene di casa, in preda alla rabbia.

Per distrarsi si recherà al Bikini Bar dove incontrerà Shauna Fulton, anche lei messa alla porta da Brooke. Ridge sarà visibilmente su di giri dopo aver bevuto qualche drink di troppo, quando la donna lo ringrazierà per l'aiuto fornito a Flo.