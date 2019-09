Sono iniziate da pochi giorni le registrazioni della seconda edizione di Temptation Island Vip, il reality sui sentimenti che vede sei coppie famose mettersi in gioco e testare la forza del loro amore. Nel villaggio sardo di Santa Margherita di Pula, a poche ore dall'inizio, sembra ci sia già aria di crisi per la coppia formata da Pago e Serena Enardu, con quest'ultima molto vicina ad uno dei tentatori presenti nel villaggio.

Anticipazioni Temptation Vip: Serena attratta da un single

Stando alle pagine ufficiali del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, sembrano esserci già dei problemi per la coppia formata dall'ex tronista di U&D Serena Enardu e dal fidanzato Pago. Secondo quanto si vede in un video pubblicato dalla redazione, la Enardu sembra essere molto vicina al single Alessandro, con il quale si è scambiata sguardi complici, tra tenerezze e abbracci.

Nel video, i due sembrano molto a loro agio in spiaggia e si divertono durante una festa organizzata nel villaggio. Al momento non è ancora stata mostrata la reazione del fidanzato che, sicuramente non tarderà ad arrivare.

Temptation Island Vip: possibile crisi tra Pago e Serena

Stando a quanto pubblicato sui social, potrebbe quindi già esserci aria di crisi per la coppia Pago-Enardu, a causa del coinvolgimento della donna con il tentatore Alessandro.

Solo con la messa in onda della prima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi sapremo di più su questa vicenda mentre ad oggi, attraverso i video di presentazione, sappiamo che proprio Serena ha deciso di partecipare al programma per risolvere una situazione di stallo nel rapporto con il compagno. La donna infatti, ha confessato che, dopo la grande passione del primo anno, tra lei e Pago è sopraggiunta una sorta di monotonia.

Dal canto suo Pago, ha dichiarato di non essere mai stato innamorato di una donna come lo è di Serena. Quest'ultima è un volto conosciuto ed amatissimo dal pubblico di Uomini e donne essendo stata tronista qualche anno fa, per poi avere una lunga relazione con Giovanni Conversano. Anche la sua gemella Elga ha fatto parte del dating-show di Maria De Filippi ed è ora sposata con un ex corteggiatore, Diego Daddì.

Da quanto mostrato sino ad ora, sembra ci siano tutte le premesse per una edizione ricca di colpi di scena. Al momento, non è ancora stata ufficializzata la data della messa in onda della prima puntata di Temptation Island Vip 2, ma sicuramente, i fan più attenti, seguiranno i canali social ufficiali del programma per conoscere in anteprima quanto sta accadendo alle sei coppie Vip sbarcate in Sardegna.

Ricordiamo che, anche su Witty tv, sono disponibili le clip di presentazione dei protagonisti.