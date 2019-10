Nella prima serata di martedì 8 ottobre va in onda su Rai 2 il film "Bangla", pellicola del 2019 scritta, interpretata e diretta dal ventiduenne Phaim Bhuiyan. Questo lungometraggio, prodotto da Fandango e Tim Vision, è stato premiato quale “Commedia dell’anno” nell'ultima edizione dei Nastri d’argento e narra la storia, in larga parte autobiografica, di Phaim. Nel film il giovane di origine bengalese, nato in Italia, abitante del quartiere romano di Torpignattara e di religione musulmana si innamora della bella Asia e da questo rapporto si evolvono varie situazioni che raccontano di sentimenti, integrazione e multiculturalità.

Sinossi del film 'Bangla'

Phaim è un ragazzo bengalese nato sul suolo italiano e di religione musulmana. Il giovane abita nel quartiere capitolino di Torpignattara e trascorre le sue giornate in modo molto abitudinario

La sua famiglia è formata da un padre sognatore, da una madre molto legata alle tradizioni e da una sorella che sta per unirsi in matrimonio con un altro ragazzo di origine bengalese.

Gli altri impegni quotidiani di Phaim sono l'impiego da steward in un museo, le visite al suo amico Matteo e anche la musica dal momento che il giovane suona nel gruppo Moon Star Studio, con tre suoi amici.

Insieme alla sua band il giovane Phaim suona in alcuni locali romani e durante una di queste serate conosce la bella Asia, una ragazza romana della quale finisce per innamorarsi. A questo punto Phaim si trova a dover operare una scelta molto difficile: partire per l'Inghilterra con la famiglia o restare nella Capitale con i suoi amici e con la ragazza che ha iniziato a farle battere il cuore?

Per conoscere la risposta non resta che vedere il seguito del film che sarà trasmesso martedì 8 ottobre, a partire dalle 21:20, in tv su Rai 2 e in streaming online sul sito e sull'app Raiplay.

Il cast di attori del film

Il cast di attori della pellicola "Bangla" prevede la partecipazione di pochi interpreti principali, ma di varie comparse.

Come già detto, la parte di Phaim è interpretata dal giovane regista Phaim Bhuiyan, quella di Asia dall'attrice capitolina Carlotta Antonelli e quella di Matteo da Simone Liberati.

Il noto attore Pietro Sermonti, invece, è il padre di Asia, mentre il padre, la madre e la sorella di Phaim sono rispettivamente Rishad Noorani, Nasima Akhter e Shaila Mohiuddi.

Per Carlotta Antonelli questo è il primo ruolo assoluto in campo cinematografico; in precedenza la giovane attrice romana ha fatto parte del cast di serie televisive quali "Solo", "Suburra - La Serie" e "Immaturi - La serie" e nel 2018 ha recitato in due cortometraggi dal titolo "Arida" e "Come una meteora".

Dopo il film andrà in onda, sempre sul secondo canale della Rai, “Bangla - diario di un Film”, un appuntamento in seconda serata condotto da Andrea Delogu, con la partecipazione di Phaim e degli altri interpreti della pellicola.