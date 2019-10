Daniele Dal Moro di recente ha fatto preoccupare i suoi fan. Il veronese, infatti, ha pubblicato un messaggio tramite le Stories di Instagram, facendo sapere di essere stato ricoverato in ospedale.

L'ex concorrente del GF16 di solito è molto attivo sui social network. Per questo motivo, appena i follower si sono accorti della sua assenza per qualche ora, hanno cominciato a sospettare che vi fosse qualcosa di strano.

In effetti i dubbi sono stati confermati quando il giovane ha fatto sapere di aver avuto un problemino di salute, circostanza che ha fatto suonare un piccolo campanello d'allarme tra i fan.

Il 29enne veneto ha poi voluto fare chiarezza con un secondo intervento su Instagram nel quale ha dichiarato: "Ragazzi sto bene di salute. Sono andato ad allenarmi e ho avuto un calo di pressione dovuto probabilmente allo stress". Daniele ha ammesso di non essere stato molto bene negli ultimi giorni, lamentando un pizzico di nervosismo e insonnia.

Daniele in ospedale: 'Niente di grave'

Daniele Dal Moro, dunque, dopo il leggero calo di pressione accusato nelle scorse ore, è stato ricoverato in ospedale. Per il momento non si sa ancora quando l'ex concorrente del Grande Fratello 16 potrà tornare a casa e se dovrà restare nella struttura sanitaria per una notte in osservazione.

Comunque l'imprenditore veronese ci ha tenuto a rassicurare i suoi numerosi fan.

Senza troppi giri di parole, infatti, ha rivelato di voler tornare al più presto a casa. In un secondo momento ha rimarcato che non sta attraversando un periodo di grande forma, ma per fortuna non ha nulla di grave, rivolgendo poi un pensiero a tutte quelle persone che stanno sicuramente peggio di lui e che nonostante ciò evitano di lamentarsi.

Dunque, tenendo conto degli aggiornamenti forniti da Daniele, sembra proprio che non sia accaduto nulla di preoccupante.

D'altronde, se il modello veronese ha trovato il tempo per armarsi di smartphone anche in ospedale e per comunicare con i suoi follower, vuol dire che per fortuna si dev'essere trattato soltanto di un malessere temporaneo.

Martina Nasoni potrebbe diventare tronista di U&D, Daniele reagisce con 'Attenti al lupo'

Daniele Dal Moro ha precisato che il problemino accusato è legato allo stress di questi ultimi tempi.

Nonostante il giovane abbia parlato di un calo di pressione, alcune malelingue sostengono che possa essersi trattato di un nervosismo seguito al tormentato rapporto che ha avuto in queste settimane con Martina Nasoni.

Ricordiamo, inoltre, che qualche giorno fa la rivista Spy ha lanciato un'indiscrezione secondo cui la ragazza umbra sarebbe in lizza per approdare al trono di Uomini e Donne. Mentre la vincitrice del GF16 finora ha preferito non commentare questi rumors, Dal Moro alla richiesta di un fan di esprimere il suo pensiero ha replicato citando la canzone di Lucio Dalla "Attenti al lupo".

Inoltre, a coloro che gli hanno chiesto se andrebbe a corteggiare eventualmente Martina al dating-show di Canale 5, il modello ha risposto con una sonora risata. E chissà dunque che, a questo punto, le tensioni recenti con la Nasoni e le dure critiche subite da parte dei fan della giovane ternana non abbiano finito per incidere sullo stato di stress di Dal Moro che in queste ultime ore ha ricevuto diversi messaggi di affetto.