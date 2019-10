Giulia De Lellis è uno dei personaggi più chiacchierati dell'ultimo momento. Questa volta a far parlare di lei non è la storia con Andrea Iannone, ma il suo primo libro. 'Le corna stanno bene su tutto' risulta essere l'opera più venduta in Italia con ben 53mila copie. Nonostante il libro stia riscuotendo un grande successo, è stato oggetto di molte critiche. Giudizi che non hanno toccato minimamente la diretta interessata: al contrario, in una recente intervista, Giulia ha confessato di essere molto orgogliosa di aver toccato un argomento che riguarda tutti.

A sorpresa ha detto la sua anche Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore ha espresso un giudizio positivo sul lavoro svolto dalla De Lellis: "Complimenti a lei e all'editore".

Costanzo si complimenta con la De Lellis

Il marito di Maria De Filippi, senza troppi giri di parole, si è complimentato con la web influencer per il risultato ottenuto. Nella rubrica settimanale presente su Chi e gestita da Costanzo, il giornalista ha detto: "Sicuramente Giulia è un personaggio ma è altrettanto sicuro che le corna fanno sempre e comunque notizia".

Il presentatore tv si è complimentato anche con la scrittrice Stella Pulpo che ha collaborato al libro e con la Mondadori per averci creduto. A questo punto, per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, i complimenti ricevuti da parte di Maurizio Costanzo non possono che incoraggiarla per eventuali lavori futuri.

Giulia De Lellis prende una pausa dal lavoro

Giulia De Lellis, dopo aver incassato le critiche di molte persone per l'uscita del suo primo libro, è tornata a svelare i motivi che l'hanno spinta a raccontare i tradimenti subito da Andrea Damante.

La web influencer tramite un'intervista concessa al quotidiano La Stampa ha ammesso che alcune frasi presenti all'interno dell'opera sono state romanzate. Dunque, stare con il 'Dama' per ben 3 anni non è stato poi così male. Al contrario la De Lellis con molta ironia ha aggiunto: "Forse Damante è contento di essersi tolto da mezzo una come me".

Se dal punto di vista professionale la carriera di Giulia De Lellis va a gonfie vele, lo è altrettanto nella vita sentimentale.

Da quando Giulia ha intrapreso una liaison con Andrea Iannone, i due sono diventati inseparabili. Proprio per stare dietro al suo uomo, che Giulia ha deciso di accantonare il lavoro per un po' di tempo. Tramite un annuncio su Instagram, la De Lellis ha detto ai fan di volersi prendere una lunga pausa. L'ex corteggiatrice è volata in Giappone per seguire il pilota della MotoGp impegnato nel Mondiale.

Tra una gara e l'altra la coppia si dedica dei momenti di svago insieme, che di certo contribuiscono ad intensificare il loro rapporto.