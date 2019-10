Nella puntata di 'Verissimo' di sabato 12 ottobre è stato ospitato Gianni Morandi. Il cantante bolognese, intervistato da Silvia Toffanin, ha ripercorso le tappe più importanti della sua fortunata carriera lavorativa e della sua vita privata passando per i suoi affetti. Infatti, Gianni ha parlato anche di suo figlio Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, già star della nuova scena italiana della trap. Quello che però colpisce è il fatto che Gianni non era affatto consapevole che suo figlio Pietro avesse ereditato il suo talento per la musica.

Morandi parla di Tredici Pietro: 'Vorrebbe lavorare con Sfera Ebbasta'

Nel corso dell'intervista a Verissimo, Silvia Toffanin ha fatto un'osservazione a Gianni Morandi: "Pietro è il figlio più piccolo e sappiamo che fa un genere diverso dal tuo". La risposta di Gianni è stata: "Sì, lui fa trap e pensare che non lo sapevo nemmeno. Lui ha già un bel gruppo di seguaci. Io inizialmente non capivo e chiedevo ad alcuni ragazzi: 'ma lo seguite?' E loro mi risposero 'Sì, lui è davvero forte".

Poi, il cantante ha aggiunto: "Io sapevo che mio figlio frequentasse qualche gruppo di appassionati di musica, ma non sarei mai arrivato ad immaginare che lui potesse diventare un rapper". Infine, l'artista bolognese si è detto molto soddisfatto di suo figlio Tredici Pietro dicendo: "So che vorrebbe lavorare con altri artisti come Sfera Ebbasta, Capo Plaza, Izi e tanti altri. Spero che riesca a realizzare questi sogni".

Gianni e la moglie Anna Dal: la storia di un grande amore

Morandi ha parlato anche di sua moglie Anna Dal raccontando: "L'ho incontrata al momento giusto. Ci siamo sposati dieci anni dopo e stiamo molto bene insieme. Lei mi aiuta molto, mi tiene su e ha un carattere molto positivo". I due hanno un rapporto basato sull'amore e sulla complicità, come mostrano gli scatti su Instagram dell'artista. Tali scatti sono stati realizzati da Anna e il penultimo ha una didascalia molto divertente: "Anna mi fotografa e non si accorge che sto guardando una gran gnocca".

Anna non ama molto stare sui social: ha un profilo Instagram, ma non è attiva come il marito Gianni. Tutto sommato lei ha il compito difficile di tenere aggiornato il profilo del marito, che è capace di essere anche molto sentimentale. Infatti, ha pubblicato una foto con un gran mazzo di rose rosse regalato alla moglie per il suo compleanno con scritto "Sempre insieme". Lo scatto è stato poi sommerso dai messaggi di auguri da parte dei fan, che si sono complimentati per la meraviglia del rapporto che unisce Gianni e la moglie Anna, con messaggi tra cui questo: "Tanti auguri anche da parte mia Anna, ti auguro di celebrare ancora tanti compleanni insieme a quella bella persona di Gianni, siete belli insieme".