Un vero supplizio. Una tortura psicologica incessante. Al termine di 21 giorni sofferti dall'inizio alla fine, nella quinta puntata di Temptation Island Vip, andata in onda lunedì 7 ottobre su Canale 5, Pago ha finalmente incontrato la fidanzata Serena Enardu. Durante la permanenza nel villaggio delle tentazioni, il cantante ha appreso del feeling stretto tra la compagna e il giovane single Alessandro.

L'artista 48enne - all'anagrafe Pacifico Settembre - davvero "pacificamente" ha resistito fino all'ultimo.

Il cantautore, infatti, ha preferito rimandare il confronto al termine del viaggio nei sentimenti perché, stando alle sue dichiarazioni, voleva vedere fin dove si sarebbe spinta la partner. Insieme a lei era approdato al resort sardo di Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula, al culmine di una storia in corso da circa sette anni.

Il falò di confronto - di cui è stata trasmessa solo la prima parte - è stato incandescente, e non poteva essere altrimenti. La coppia aveva deciso di partecipare al reality per mettersi alla prova dopo anni di convivenza. Fra i due, nel promo di presentazione, si era subito distinto Pago nel dichiararsi molto innamorato della compagna, mentre lei aveva detto di vivere momenti altalenanti, e di essere disposta a capire se l'amore non fosse stato sostituito dall'affetto.

A quanto pare, stando al duro chiarimento di cui il cantante e l'ex tronista di Uomini e Donne sono stati protagonisti, la loro relazione sembra ormai sul punto di naufragare.

Pago deluso dal comportamento di Serena

Costretto ad andare fino all'ultimo nel "pinnettu" per vedere dei filmati, Pago si è dimostrato insofferente di fronte alle immagini della compagna intenta a flirtare con il tentatore Alessandro, con il quale si è concessa un weekend da sogno.

Con il giovane è scattata fin da subito un'intesa speciale tra ammiccamenti ed effusioni.

"Che casino Serena hai fatto, che casino", ha affermato il cantante mentre assisteva alla romantica cena tra i due, incredulo e tormentato. Quindi ha ripetuto amareggiato: "Che peccato, che peccato".

"Grazie a te, dopo questo percorso, so che non tornerò mai più alla vita che avevo prima", ha detto la Enardu al tentatore, talmente coinvolta nel gioco di seduzione con il giovane, da arrivare a confondere il nome del fidanzato con quello del single.

Davvero per lei è arrivato il momento della svolta?

All'uscita dal "pinnettu", Pago ha rivelato agli altri concorrenti Alex Belli e Gabriele Pippo che la compagna non ha fatto altro che mettere in mostra gli atteggiamenti che solitamente criticava quando vedeva il programma in Tv. Dal canto suo, Serena, prima di abbandonare il villaggio, ha avuto un ultimo incontro con il tentatore Alessandro: entrambi si sono salutati dolcemente.

Se Pago ha seguito diversi video della fidanzata fino al limite del consentito, la 43enne non ne ha visto nemmeno uno: tutto ciò ha fatto sorgere in lei dei sensi di colpa, facendole pensare che il compagno potesse stare male.

Pago e Serena: un falò di confronto a 'tinte forti'

Finalmente è giunto il momento cruciale. Appena Serena è arrivata al falò, Pago le ha chiesto come si sentisse. Lei si è detta agitata e, a sua volta, ha rivolto la stessa domanda al fidanzato: "Malissimo - le ha risposto - ma da 20 giorni, dal primo video che ho visto". La discussione si è accesa immediatamente con i due che si sono rinfacciati di tutto, lasciando affiorare problemi di lungo corso.

Serena l'ha incolpato di non averle chiesto un confronto immediato. Pago ha replicato affermando di averle permesso liberamente di fare il suo percorso, chiedendole come abbia fatto a non pensare a quanto lui potesse soffrire: "Non c'è risposta per come ti sei comportata. La tua mancanza di rispetto per il tuo fidanzato dall'altra parte è stata totale".

Alessia Marcuzzi ha proposto ai concorrenti di seguire i video "incriminati". L'imprenditrice sarda ha accusato il compagno di mancanza di determinazione, dei suoi lavori artistici, di aver dovuto sopportare tutto il peso della vita quotidiana e di non essere stata supportata quando c'erano difficoltà economiche con tanto di mutuo da pagare. Lui ha risposto che queste affermazioni non giustificano il comportamento che lei ha avuto nel villaggio con un "toy boy".

"Tu dai sempre questa immagine di donna perfetta e non lo sei. Hai dimostrato di non essere onesta", ha detto l'artista sardo, rimproverando la Enardu di non avergli detto di non amarlo più e di non essersi comportata da adulta. Invece per lui la situazione è differente: "La verità è che io ti amo; è possibile amare anche le me...", ha urlato.

Subito dopo ha sottolineato la sua trasparenza: "Io qui ho pianto davanti a tutti, tutti i giorni". Lei invece ha sostenuto di non aver mai avuto un uomo al suo fianco: avrebbe desiderato che Pago venisse a prenderla nel villaggio per portarla via.

Intanto, un altro "falò virtuale" in queste ultime ore sta accendendo gli animi dei telespettatori: sui social, infatti, si stanno scatenando i sostenitori di Pago. Qualcuno ha commentato che se la Enardu non era felice avrebbe potuto lasciarlo invece di mortificarlo davanti a tutta l'Italia, mentre qualcun altro ritiene che la 43enne abbia riversato su di lui tutte le colpe di una sua insoddisfazione perenne.

Elga, sorella di Serena, su Instagram ha bacchettato Pacifico Settembre, dicendo che sarebbe stato poco sincero e che avrebbe solo recitato una parte.

L'addio tra i due, a questo punto, è davvero così scontato? Come nella migliore delle tradizioni televisive, bisognerà attendere la puntata di lunedì 14 ottobre per sapere se ci sarà un colpo di scena.