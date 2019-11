La scelta a sorpresa da parte di Alessandro Zarino continua a far discutere e dividere l’opinione pubblica. Il giovane, dopo essersi beccato il rifiuto da parte della sua corteggiatrice, si è sfogato su Witty Tv. Durante la registrazione del 31 ottobre dedicata alle vicende del Trono Classico di Uomini e donne, Alessandro Zarino, al culmine di una lite con Veronica Burchielli ha deciso di sceglierla.

Tra lo stupore dei presenti in studio e della stessa corteggiatrice, il tronista si è sentito dire un ‘no’.

In queste ore sta facendo il giro del web un video di Alessandro pubblicato su Witty e poi rimosso. Il giovane avrebbe fatto chiarezza sulla scelta improvvisa, puntualizzando: “Non ho mai giocato con nessuno”. Zarino avrebbe riferito di aver effettuato la scelta per paura di perdere Veronica.

Il giovane si è detto convinto che, scegliendo la Burchielli, avrebbe approfondito la conoscenza con lei lontano dalle telecamere.

Alessandro, fin dall’inizio del suo percorso sul trono, ha mostrato un grande interesse verso la sua corteggiatrice. Nel corso del suo sfogo, l’ex tronista ha anche commento l’ascesa sul trono da parte di Veronica Burchielli. Secondo il giovane, la scelta della ragazza è stata troppo prematura. Alessandro ha riferito che, se Veronica fosse stata realmente interessata a lui, avrebbe aspettato prima di accettare un ruolo da tronista.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Alessandro potrebbe vestire i panni del corteggiatore

Alessandro Zarino, dopo aver fatto chiarezza sui motivi che lo hanno portato ad effettuare una scelta improvvisa, ha parlato dell’ipotesi di scendere a corteggiare Veronica Burchielli. L’ex tronista di Uomini e Donne, sebbene sia rimasto male per il rifiuto ricevuto, non ha chiuso totalmente alla possibilità di corteggiare Veronica. Piuttosto il giovane è sembrato rassegnato, tanto da trarre l’esperienza come una vera e propria lezione di vita: “Dal momenti che lei ha presto questa decisione, non la recuperi più”.

Veronica Burchielli: prime parole a U&D

Dopo essere stata nominata nuova tronista, Veronica Burchielli ha rilasciato le prime dichiarazioni a Witty. L’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino ha ammesso di vivere delle sensazioni contrastanti. Nonostante sia fresca della cocente delusione d’amore, si è detta pronta ad effettuare delle nuove conoscenze. Infine, la giovane prima di concludere la sua prima intervista, non si è risparmiato dal lanciare una frecciatina ad Alessandro. Veronica spera che dalla scala scendano dei ragazzi con gli ‘attributi’.

Poi è augurata che, a differenza della precedente esperienza, le cose vadano molto meglio.