Sono arrivate puntuali le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 25 al 29 novembre alle 20.45 circa su Rai 3, a seguito della trasmissione sugli animali in clinica che sta riscuotendo grande successo. Al centro delle trame ci sarà sempre Diego, che ricorderà qualcosa della drammatica serata in cui fu investito Aldo Leone. E ancora, Vittorio cercherà in ogni modo di riconquistare il cuore dell'amata Alex.

Il nuovo lavoro

Gli spoiler della soap partenopea dal 25 al 29 novembre ci rivelano che Diego inizierà un nuovo lavoro. Raffaele, però, sarà molto preoccupato per l'opportunità offerta al figlio. Frattanto tra Marina e Fabrizio ci sarà un duro confronto che porterà ad un esisto inatteso, ed inoltre la Giordano avrà anche un aspro confronto con Alberto. Quest'ultimo, però, farà il possibile per riguadagnare la sua fiducia.

Le anticipazioni di Un posto al sole inoltre, ci raccontano che Diego farà uno strano incontro al Caffè Vulcano a seguito del quale ricorderà qualcosa sull'incidente di Leone, mentre la piccola Bianca continuerà ad avere delle difficoltà con la nuova maestra di matematica. Infine, Guido resterà male per le accuse di Catello per cui deciderà di farsi carico di una rivelazione abbastanza complicata.

Vittorio ci riprova con Alex

Gli spoiler di Upas delle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 novembre ci raccontano che Diego sarà certo di aver trovato il colpevole dell''aggressione all'avvocato, ma non saprà come agire per dimostrare a tutti la sua innocenza. Vittorio, invece, grazie all'appoggio di tutti i suoi cari e di Mariella, cercherà di riconquistare il cuore di Alex. Il tutto accadrà mentre Bianca continuerà ad avere problemi con la maestra, ma Angela e Franco ignoreranno quasi del tutto i consigli davvero utili di nonna Giulia.

Quest'ultima, invece, continuerà ad essere molto presa dal suo nuovo amico virtuale.

Le anticipazioni ci raccontano poi che Diego confiderà a Raffaele e Niko di aver ricordato qualcosa in più sulla notte dell'incidente a Leone, ma i due non sapranno che fare e si preoccuperanno molto per lui. Il Giordano allora prenderà una sconvolgente e improvvisa iniziativa. Frattanto Vittorio proverà a riconquistare Alex senza però riuscirci.

Deluso per la cosa, avrà un divertente incontro/scontro con un bravo ed applaudito cantante alla radio. Grazie a quest'ultimo, però, il caparbio ragazzo troverà lo spunto giusto per organizzare un piano romantico per riconquistare la sua amata. Infine, mentre Diego penserà a fondo ad una proposta ricevuta, Filippo cercherà di riavvicinarsi a Serena. Non tutto però andrà per il meglio.