Da giorni sul web continua a tenere banco la questione sulla presunta rivalità tra le due primedonne del mondo dello spettacolo Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Poco fa, tramite il suo profilo social, la modella argentina ha fatto chiarezza sulla sua posizione.

Per chi non avesse seguito la vicenda, è bene fare un piccolo riepilogo della situazione. La scorsa settimana l’ex corteggiatrice romana ha pubblicato uno sfogo su Instagram: “Se parlo rovino famiglie”.

Da quel momento in poi, secondo alcuni, le due avrebbero iniziato una sorta di ‘guerra’ sui social.

Ad alimentare le voci dell’astio tra Belen e Giulia era arrivata anche la testimonianza di una persona in cui si vociferava una questione di affari.

La versione di Belen

Dopo giorni di Gossip, Belen Rodriguez ha rotto il silenzio. La moglie di Stefano De Martino su Instagram ha detto: “Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip.” La 35enne argentina poi ha puntualizzato: “Mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto”.

Nel messaggio trapelato dalle parole della più famosa di casa Rodriguez, viene negata ogni rivalità con Giulia De Lellis.

Mentre la modella ha deciso di fare chiarezza sulla sua posizione, l’ex fidanzata di Andrea Damante ha preferito non spendere alcuna parola sulla vicenda. A questo punto viene da chiederci chi sia il destinatario dello sfogo della De Lellis, se non era rivolto alla moglie di Stefano De Martino.

Dunque, anche se da una parte c’è stata la presa di posizione da parte di Belencita, il caso potrebbe essere tutt’altro che archiviato. Per sapere davvero la verità, bisognerà aspettare che anche la romana faccia chiarezza sulla sue parole.

Spy: ipotizza alcuni retroscena sulla faida Rodriguez-De Lellis

Prima della smentita da parte di Belen Rodriguez, nel nuovo numero di Spy uscito in edicola erano apparsi alcuni retroscena sulla presunta faida tra le due primedonne.

Secondo la rivista di cronaca rosa, era stato confermato l’astio per motivi economici.

Uno dei motivi dello scontro poteva essere ricercato nei libri scritti da entrambe. Giulia ha venduto oltre 120 mila copie, mentre la Rodriguez con la sua opera ottenne dei risultati deludenti. Inoltre, un altra spiegazione della rivalità tra le due poteva essere trovato sul presunto flirt segreto tra Belen e Andrea Damante quando quest’ultimo era ancora impegnato sentimentalmente con la De Lellis.

Da qui la voce di rumors di un fidanzamento per ripicca tra Giulia e Andrea Iannone.

Voci che al momento risultano rimanere tali, viste le parole pronunciate da Belen Rodriguez.