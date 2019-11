Il Paradiso delle Signore 4 prosegue con la programmazione della sesta settimana. I protagonisti della puntata di mercoledì, 27 novembre, saranno Salvatore e Marcello che penseranno a cosa fare dopo la vendita della caffetteria. Inoltre, i coniugi Conti saranno in partenza per Parigi e al Paradiso verranno sostituiti da Riccardo. Infine, Adelaide e Umberto trameranno alle spalle del nipote per farlo avvicinare a Ludovica.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, puntata di mercoledì 27 novembre: Salvatore cerca lavoro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 della puntata di mercoledì, 27 novembre, raccontano che Salvatore e Marcello saranno preoccupati per il posto di lavoro.

I due ragazzi, infatti, hanno appena ricevuto la notizia della vendita della caffetteria in cui lavorano e, insieme, parleranno su cosa fare in futuro. Il giovane Amato avrà intenzione di cercarsi un'altra occupazione e si metterà subito all'opera, ma non informerà nessuno del suo problema. Agnese, però, riuscirà lo stesso a sapere della decisione che Anita ha comunicato ai ragazzi in merito alla vendita della caffetteria e sarà molto preoccupata per la sorte di suo figlio.

Nel frattempo, Marta e Vittorio comunicheranno alle Veneri il loro progetto del servizio fotografico di cui le ragazze saranno protagoniste. I due saranno in procinto di partire per Parigi e informeranno le commesse su quello che dovranno fare. Le redini del Paradiso delle Signore verranno lasciate a Riccardo Guarnieri che sostituirà Vittorio durante il suo soggiorno nella capitale francese.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, 27 novembre: Riccardo vuole conoscere meglio Angela

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 27 novembre rivela che Marcello si recherà da Umberto Guarnieri per chiedere un risarcimento dell'incidente di cui è stata vittima sua sorella Angela.

Intanto, la Contessa Adelaide conterà sulla complicità del commendatore per far riavvicinare Riccardo e Ludovica. L'obiettivo dei Guarnieri è che i due ragazzi si fidanzino, anche perché la Brancia ha un notevole patrimonio da gestire. Il giovane Riccardo, però, avrà degli obiettivi completamente diversi: il ragazzo mostrerà un certo interesse nei confronti di Angela Barbieri e vorrà conoscere meglio la giovane cameriera.

Come reagirà la sua famiglia di fronte alla curiosità di Riccardo verso Angela? Non resta che aspettare le prossime puntate della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 4 va in onda tutti i pomeriggio, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:40 su Rai 1. Tutte le puntate della soap sono disponibili su RaiPlay: i telespettatori potranno guardarle in qualsiasi momento della giornata effettuando una registrazione gratuita.