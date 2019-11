La nuova puntata di Live-Non è la D'Urso è iniziata con un dibattito inerente ad un fatto di cronaca che è stato diffuso su tutti i giornali: "Due suore rimaste incinte in Sicilia". Gli ospiti in studio Vladimir Luxuria, Paolo Brosio, Flavia Vento, Serena Grandi e, in collegamento, Vittorio Sgarbi e Suor Paola hanno espresso la loro sull'argomento in auge in questi ultimi giorni. E propio la delicatezza di alcune questioni che riguardano la Chiesa hanno scatenato le ire di Sgarbi contro la conduttrice, Barbara D'Urso.

'Stai sputt... la Chiesa'

Nel corso del dibattoto, infatti, Barbara D'Urso ha notato Vittorio Sgarbi borbottare sottovoce: "Che c'è Sgarbi?", ha chiesto. Il critico d'arte ha dunque avviato la sua 'predica', con la sfrontatezza che lo contraddistingue: "Guarda, sei un'indemoniata. Credo proprio che tu venga scomunicata". La D'Urso è rimasta sbigottita: "In che senso? Questi sono fatti di cronaca e non li inventiamo noi.

Sono fatti realmente accaduti e quindi riportiamo tutto ciò che viene riportato dai giornali". Qui Sgarbi ha aggiunto: "Stai sputt... la Chiesa Cattolica. Non puoi parlare di queste cose in televisione". La padrona di casa ha ribattuto: "Non lo so, può darsi che venga scomunicata dalla chiesa in cui vado a pregare tutti i giorni con il rosario". Il critico ha continuato imperterrito a dire la sua: "Stai violentemente prendendo in giro la Chiesa". Insomma, dopo Sgarbi la conduttrice ha proseguito a discutere con gli altri ospiti in studio, scontrandosi anche con Paolo Brosio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Barbara D'Urso

'Brosio sei insopportabile'

Dopo lo sfrontato Sgarbi, Barbara D'Urso ha avuto un acceso scontro con Paolo Brosio. Quest'ultimo si è scagliato contro la padrona di casa perché, secondo il suo parere, vuole far passare un'immagine negativa della chiesa che non corrisponde alla realtà. "Brosio sei veramente insopportabile" ha tuonato la conduttrice. "Io non sono scemo. Ho capito il tuo gioco! Stai parlando di cose negative" ha ribattuto il giornalista in studio, balzando dalla sedia.

"Nemmeno io sono scema. Tu stai facendo un discorso fine a se stesso, portandolo completamente dalla tua parte. Io sto parlando in generale e tu lo sai bene. Io sono molto religiosa" ha risposto la D'Urso su tutte le furie. Anche Serena Grandi ha avuto qualche problema con Brosio che si è mostrato piuttosto scorretto nei suoi confronti. Il giornalista, infatti, durante il talk, non ha fatto altro che dire di essere disinteressato alla testimonianza dell'attrice.

Una testimonianza che ha confermato come purtroppo l'istituzione religiosa presenti comunque anche figure negative come quella che avrebbe abusato della Grandi quando era ancora una bambina.