Ultimo appuntamento, almeno per il 2019, con Uomini e donne. I protagonisti del trono over concluderanno questo ciclo annuale, che poi riprenderà dopo le festività natalizie (a partire dal 7 gennaio). Nella puntata di oggi, venerdì 20 dicembre, in studio arriverà una nuova donna per Erik. Gemma sprofonderà in un abisso, dopo l'ennesimo scontro con Juan Luis. Armando e Veronica, invece, sorprenderanno tutti rientrando in studio: la loro uscita dal programma "non s'ha da fare".

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma si consola tra le braccia di Tina

Tante vicende si susseguiranno nell'appuntamento odierno del dating show. In primis, in studio arriverà Giulia, prontissima per corteggiare Erik. Il cavaliere la terrà o deciderà di mandarla a casa? Intanto continuerà "il caso" Juan Luis. Gianni Sperti metterà alla luce un fatto: su internet sono stati pubblicati vari annunci riguardanti delle serate che il cavaliere dovrebbe fare in giro per l'Italia. Questa sarà solo la goccia che farà traboccare il vaso, al punto tale che Gemma troverà conforto tra le braccia di Tina.

Armando e Veronica sorprendentemente (ma non troppo) rientreranno in studio. Nel backstage, probabilmente, qualcosa è andato storto e la dama si dichiarerà decisa a chiudere la storia, ammettendo: "Non vali più la pena per me". L'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.