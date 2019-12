Questo pomeriggio, lunedì 9 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata agli over. La trasmissione, si è aperta come di consueto con lo spazio dedicato alle vicende sentimentali di Gemma Galgani. La dama torinese sta continuando la frequentazione con Juan Luis. Se all'inizio, le cose stavano andando a gonfie vele, tanto che la Galgani già si professava follemente innamorata, ora sono iniziati i primi dissapori e le incomprensioni. Oggi, la De Filippi come sempre ha mostrato lo sfogo della Galgani subito dopo la scorsa puntata.

Sfogo in cui per l'ennesima volta ha accusato Tina Cipollari di rovinarle le frequentazioni mettendosi in mezzo. Prima però, un episodio che vede al centro proprio Juan Luis, e che è accaduto alla fine della scorsa puntata. L'uomo, invece di raggiungere Gemma dietro le quinte si è intrattenuto con un'altra dama del parterre. Stiamo parlando di Anna Tedesco, che non ha proprio un rapporto idilliaco con la Galgani. Gemma, non ha preso bene la chiacchierata tra i due e si è intromessa dicendo a Juan Luis se la sera potevano vedersi. Dopo questo episodio, lo sfogo della dama torinese prima di raggiungere Juan Luis in camerino.

Litigio acceso tra Armando e Juan Luis a colpi di offese pesanti

Dopo aver visto il suo corteggiatore parlare con Anna, Gemma lo ha raggiunto un camerino. Le cose tra i due non sono andate molto bene. La Galgani, di nuovo in lacrime ha recriminato a Juan il fatto di intrattenersi e addirittura ballare con altre dame. L'uomo, dal suo canto ha ribadito che in questo non ci vede nulla di male e che trova esagerate le reazioni di Gemma. Non c'è bisogno di piangere ha poi aggiunto. Ha anche detto che continua a ricevere mazzi di fiori accompagnati da frasi d'amore molto belle.

In studio, durante il confronto tra i due è intervenuto Armando. Tra lui e Juan Luis, è scoppiato un forte diverbio dove sono volate parole pesanti. Tutto, è iniziato quando Armando ha detto che è lui a ridicolizzare Gemma e non il contrario. Poi, ha anche insinuato che l'uomo in realtà conosce il mittente dei fiori. A questo punto, il signore è intervenuto molto duramente nei confronti di Armando dicendo: "Sei uno scostumato, il nulla cosmico. Tu di me non puoi parlare". Dopo, il duro botta e risposta che ha lasciato alquanto perplessa la Galgani, Juan Luis e Gemma hanno ballato insieme.

Armando nel frattempo, ha concluso la sua replica affermando: "Che personaggio". Come andrà a finire tra i due? Stando alle anticipazioni trapelate sul web in questi giorni, Armando avrebbe ancora altre cose da dire su Juan Luis. Non resta che aspettare le prossime puntate per capirne di più.