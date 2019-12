La proposta di matrimonio fatta da Riccardo ad Ida ha fatto emozionare tutto il pubblico di Canale 5: l'uomo ha dimostrato con il gesto più significativo che potesse trovare che è davvero innamorato della Platano, la quale, però, è apparsa fredda e distaccata. Infatti, la parte finale della puntata del trono over del 5 dicembre è stata dedicata proprio alla coppia che si è confrontata: Ida, almeno per il momento, è sembrata decisa a stare da sola. Ha quindi rifiutato la richiesta di nozze di Guarnieri. Tale atteggiamento ha provocato le critiche del popolo del web nei confronti di Ida.

Ida non vuole sposare Riccardo

Ida non vuole più soffrire, non intende credere ancora nelle buone intenzioni di Riccardo. Nonostante il cavaliere abbia chiesto la mano della Platano in maniera plateale e romantica affermando finalmente, davanti a tutto il pubblico di Uomini e donne, di essere innamorato, la dama è apparsa incerta e non ha risposto subito a Guarnieri. La telecamera ha seguito per un po' la coppia fuori dagli studi, e, finalmente, durante la parte finale della puntata del trono over del 5 dicembre, i telespettatori hanno scoperto se Ida ha accettato meno la proposta di matrimonio.

'Voglio stare da sola', è la risposta attuale della dama che, anche di fronte alla dichiarazione d'amore di Riccardo, ha deciso di chiudere la sua relazione in quanto ha chiesto del tempo per potersi dedicare a se stessa e poter anche riflettere. La situazione della coppia, ad oggi, pare capovolta: Riccardo insiste per poter tornare con Ida, mentre quest'ultima è apparsa fredda e poco interessata. Esattamente il contrario di quello che abbiamo visto lo scorso anno quando era la Platano a volere un'altra possibilità con il cavaliere.

Il popolo del web critica Ida

L'atteggiamento di Ida non è per nulla piaciuto al popolo del web: tante sono state le critiche giunte alla dama. Nei profili social dedicati al programma di Maria De Filippi, i messaggi riguardanti la coppia sono di appoggio a Riccardo, il quale non si è vergognato di piangere per poter finalmente dare largo spazio ai suoi sentimenti. Al contrario in molti si sono chiesti perché Ida continui con i tira e molla e si dedichi piuttosto alle sponsorizzazioni su Instagram senza mostrare il minimo interesse nei confronti dell'uomo che ha sempre sostenuto di amare.

È possibile che delle novità sulla coppia possano arrivare in occasione della prossima registrazione del trono over, ma per il momento i fatti parlano chiaro: Ida non ha accettato al proposta di matrimonio: inoltre pare voler chiudere definitivamente con Riccardo, chiedendo a quest'ultimo di lasciarla da sola. Insomma, per Guarnieri non si prospetta una situazione facile, ma non è escluso che Ida abbia una ripensamento. Tante sorprese potrebbero essere riservate al pubblico di Uomini e Donne.