Dopo la puntata del Trono Classico di ieri e che ha visto la scelta a sorpresa della tronista Giulia Quattrociocche, oggi 3 dicembre ritornerà in onda il Trono Over di Uomini e donne e dove non mancheranno le emozioni e i colpi di scena. Stando alle anticipazioni pubblicate su Witty tv, si parlerà, come ogni inizio puntata, del rapporto tra Gemma Galgani e il suo corteggiatore Juan Luis Ciano. Tra i due le cose sembrano procedere per il meglio tanto che la dama torinese si mostrerà particolarmente felice.

In studio, ospiti graditissimi la coppia formata da Sossio e Ursula con la piccola Bianca. I due racconteranno la loro vita al di fuori delle telecamere e come sia cambiato il rapporto dopo la nascita della figlia.

Uomini e donne, spoiler del 3/12: Gemma felice con Juan Luis

Secondo quanto riportano le anticipazioni sulla puntata che vedremo in onda questo pomeriggio, vedremo come sta proseguendo la conoscenza di Gemma con Juan Luis. Le cose per la dama torinese sembrano andare per il meglio e verrà mostrata l'esterna che la coppia ha fatto in casona, dove i due hanno visto un film e si sono anche commossi.

Successivamente, la Galgani sorprenderà il suo corteggiatore, andando da lui in albergo. Tra Gems e Juan Luis non mancheranno baci, anche se non vi sarà ancora il bacio passionale tanto agognato dalla Galgani. Il cavaliere chiarirà ancora ancora una volta, che questo arriverà quando vi sarà non solo attrazione fisica ma anche mentale e da qui scaturiranno alcune battutine di Tina.

Trono over, anticipazioni: Ursula e Sossio tornano nello studio di Maria De Filippi

Dopo la parentesi dedicata a Gemma e a Juan Luis, nello studio di Maria De Filippi faranno il loro ingresso Sossio Aruta insieme alle donne della sua vita, ovvero la compagna Ursula e la piccola Bianca.

I due, conosciutisi proprio all'interno del programma, racconteranno come è cambiata la loro vita soprattutto dopo la nascita della figlia. In particolare, Sossio lamenterà il fatto che la compagna lo abbia un po' messo da parte, dedicandosi anima e corpo alla piccola Bianca. A parte qualche piccola frecciatina, sembra che l'ex cavaliere abbia finalmente trovato la pace e la serenità accanto alla Bennardo.

Una puntata ricca di emozioni quella che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5, a partire dalle 14:45, in attesa di scoprire cosa succederà invece alla coppia formata da Ida e Riccardo che, stando agli spoiler, potrebbero dar vita a ulteriori colpi di scena e che vedremo nel corso delle prossime puntate.

In attesa di scoprire ulteriori notizie riguardanti tutti gli altri protagonisti del trono Over, ricordiamo che sul sito Witty tv, sono disponibili le puntate già andate in onda oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.