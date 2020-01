Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. La decisione è arrivata con un comunicato ufficiale ed è scaturita in seguito alle pesantissime affermazioni dette dal pizzaiolo nei confronti della concorrente Elisa De Panicis. Per questo motivo il televoto della settimana, che vedeva sfidarsi proprio Salvo contro Patrick è stato annullato. Come sempre accade, tutti coloro che hanno espresso il loro voto tramite SMS verranno rimborsati. La decisione presa dal Grande Fratello era inevitabile vista la gravità delle affermazioni.

Ovviamente sono scaturite un mare di polemiche. A detta di molti, un provvedimento disciplinare dovrebbe essere preso anche nei confronti degli altri tre concorrenti perché di fronte alle bruttissime frasi di Veneziano ridevano a crepapelle. Ieri, la moglie di Salvo è stata ospite da Barbara d'Urso a Pomeriggio 5.

Salvo Veneziano è ufficialmente fuori dalla casa del GF

Gli autori del Grande Fratello hanno deciso che Salvo Veneziano deve lasciare la casa e dunque il gioco. Nel comunicato ufficiale postato sui profili social della trasmissione si legge: "Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma." Essere un concorrente si legge poi comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della casa.

La moglie ospite ieri pomeriggio dalla d'Urso ha chiesto scusa per quello che ha detto il marito.

La moglie di Salvo a Pomeriggio5: 'Chiedo scusa per ciò che ha detto mio marito'

Giusy Merendino nel corso dell'intervento a Pomeriggio 5 ha anche aggiunto, che lei e Salvo stanno insieme da vent'anni anni, hanno dei figli e dopo quello che ha fatto non lo riconosce più. Stando alle parole della moglie è sempre stato amico delle donne. Giusy ha detto che non lo giustifica affatto e che non condivide né la forma né il contenuto delle sue affermazioni. La conduttrIce Barbara d'Urso le ha risposto che apprezza il fatto che ci abbia messo la faccia e abbia accettato di andare in studio da lei a parlarne. Resta però il fatto ha aggiunto, che è inaccettabile quello che ha detto Salvo Veneziano. È stato troppo violento nel linguaggio.

Poi la conduttrice ha anche aggiunto che sicuramente il Grande Fratello avrebbe preso dei provvedimenti seri. E così è stato con la squalifica. Cosa succederà adesso? Cosa dirà Alfonso Signorini? Non resta che seguire la nuova puntata del GF Vip che andrà in onda mercoledì sera dopo il consueto appuntamento con Striscia la notizia.