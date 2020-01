Giulia De Lellis è sicuramente uno dei personaggi più amati ed influenti del panorama italiano. Grazie alla sua grande spontaneità e al suo essere intraprendente, in pochi anni ha saputo guadagnare un numero molto alto di follower sui social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata derubata proprio poco prima di festeggiare l’inizio del 2020. Giulia dice di aver perso borse, scarpe e molti vestiti per un cospicuo valore. La romana ha condiviso questa storia su Instagram dove ha confessato che, a causa di questo gesto, si è sentita veramente male.

Giulia De Lellis cambia modo di comunicare con i suoi follower

Giulia è molto scossa dall’accaduto. Non riesce a capire come sia potuto succedere. Probabilmente i ladri avranno escogitato il colpo, sapendo che la casa fosse libera, dopo aver guardato proprio le sue storie su Instagram. La famosissima influencer romana si trova a dover prendere una drastica decisione: 'Ho deciso di cambiare il modo di comunicare con voi per tutelarmi, eviterò di dire se mi sposto da una parte all’altra'. La fidanzata di Andrea Iannone, da questo momento, starà un pochino più attenta.

Messaggi di ringraziamento per chi l’ha aiutata in quei difficili momenti

Giulia ha ringraziato successivamente tutte le persone che l’hanno aiutata a recuperare il necessario per apparire impeccabile a Capodanno. Non sono però mancate parole di attacco nei riguardi di chi ha commesso questo gesto che, inevitabilmente, ha impedito alla romana, al fidanzato e a tutta la sua famiglia di vivere le festività serenamente. Nonostante questo brutto momento, Giulia non smette di perdere il sorriso: dice di essere sempre positiva perché tante persone le vogliono bene e lo hanno dimostrato proprio in questi giorni. La sua rabbia è però comprensibile, in quanto in molti avrebbero reagito nella stessa maniera. Con l’anno nuovo appena iniziato, Giulia De Lellis cercherà di ritrovare quella serenità che le è mancata in questo periodo.

Prima la polemica che l’ha vista coinvolta con Belen Rodriguez, poi il furto in casa. Per ritrovare se stessa, l’influencer avrà a suo fianco il fidanzato Andrea Iannone, anche lui coinvolto in una serie di problemi riguardanti il suo lavoro. Sempre su Instagram non sono mancate frecciatine al ladro. La romana, infatti, l’ha definito: ‘Un depresso, un disperato abbandonato dalla vita e dall’amore’. Quello che a lei ha dato fastidio non è stato tanto il fatto che siano state rubate scarpe e borse, quanto l’aver rovinato un momento di festa e di serenità come quello del Natale. Insomma, un inizio anno davvero molto turbolento per la scrittrice.