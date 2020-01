Un posto al sole, la soap più longeva d'Italia, prosegue con il racconto delle vite dei personaggi di Palazzo Palladini. La settimana che va dal 13 al 17 gennaio sarà molto appassionante per i telespettatori, con diversi cambiamenti. Serena deciderà di partire con Irene, mentre tra Giulia e Marcello ci saranno degli ostacoli che metteranno la donna di fronte a un bivio. I problemi scolastici di Bianca persisteranno, mentre Alberto proverà ad insinuare in Marina dei dubbi su Fabrizio. Filippo invece soffrirà per la sua situazione familiare.

Anticipazioni Un Posto Al Sole dal 13 al 17 gennaio: Serena parte con Irene

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 13 al 17 gennaio raccontano che la situazione tra Filippo e Serena sembrerà essere giunta a un punto di non ritorno. La donna avrà dei problemi al bed and breakfast e sarà molto stanca e stressata: il giovane Ferri proverà a riconquistare la stima di sua moglie, aiutandola. Purtroppo il gesto di Filippo non servirà a molto, perché Serena prenderà la decisione di partire con Irene. La scelta della Cirillo sarà un fulmine a cielo sereno per il marito che pensava di poter recuperare il suo matrimonio.

Vedendo la moglie partire e con il pensiero di aver perso la sua famiglia, Filippo rivivrà uno dei momenti più dolorosi della sua vita e per lui inizierà un periodo buio. Intanto Marina si dedicherà ai cantieri, aspettando una risposta in merito alla vendita delle quote di Valerio. Fabrizio starà vicino alla donna che apprezzerà molto l'affetto del suo compagno, ma Alberto comincerà ad insinuare il dubbio nella Giordano.

Spoiler Upas: Angela prende un insegnante privato per Bianca

Le trame di Un Posto al Sole per la settimana dal 13 al 17 gennaio, raccontano che Fabrizio avrà nuovamente un duro scontro con suo zio che potrebbe portare a delle conseguenze sconvolgenti. Nel frattempo, il litigio tra Renato e Otello andrà ancora avanti coinvolgendo anche gli altri abitanti di Palazzo Palladini.

Silvia, Michele, Raffaele e Guido si impegneranno affinché i due amici possano riappacificarsi, ma la cosa sembrerà molto difficile.

Giulia riceverà una proposta da Marcello che potrebbe dare una svolta positiva al loro rapporto, ma quando la donna arriverà all'appuntamento non tutto andrà come previsto e la Poggi dovrà prendere una decisione. Nel frattempo, Bianca sarà ancora terrorizzata dalla maestra Gagliardi e questo porterà a delle discussioni tra Franco e Angela. Quando la bambina si rifiuterà di andare a scuola, la madre penserà di aiutarla con delle ripetizioni con un insegnante privato. Infine, Beatrice tornerà con Aldo Leone e la notizia arriverà anche a Niko. Il ragazzo resterà molto sorpreso per questa decisione, ma l'unica cosa che si inaugurerà sarà la felicità della ragazza dopo un periodo complicato.