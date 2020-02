Domenica 23 febbraio, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Il programma, condotto da Mara Venier, vedrà anche nella prossima puntata la partecipazione di numerosi ospiti. Molto spazio verrà dedicato ancora al Festival di Sanremo, dal quale proverranno ben quattro ospiti. Una vigilia di programma non semplicissima per Mara Venier, che ieri ha dovuto rispondere alle accuse arrivate da un ispettore di produzione secondo il quale la conduttrice si sarebbe resa protagonista di offese e insulti ai suoi assistenti di studio.

Accuse prontamente rispedite al mittente dalla stessa conduttrice.

Domenica In, Mara Venier ospiterà Carlo Verdone

Tra gli ospiti più attesi della prossima puntata vi sarà Carlo Verdone, attore e regista amatissimo. Nel corso della sua intervista con la Venier il regista parlerà del suo ultimo film 'Si vive una volta sola'. La pellicola, di cui Verdone è regista mentre il produttore è Luigi De Laurentiis, uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 26 febbraio ed è stato girato interamente in Puglia.

Importanti i nomi che compongono il cast: su tutti spiccano Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora. Il film, in cui Verdone sarà anche l'attore protagonista, verterà sulla vita professionale e privata di quattro medici, che sul lavoro sono infallibili ma che nella loro vita privata riescono a combinare solo disastri. I quattro protagonisti, che insieme formano una equipe medica infallibile, decidono di partire insieme per una vacanza 'on the road' verso i mari del Sud Italia ed è proprio durante tale viaggio che accadranno una serie di avvenimenti che cambieranno per sempre le loro vite.

Domenica In, ancora spazio al Festival di Sanremo

Come detto già in precedenza, però, nel corso delle oltre tre ore di diretta vi sarà ampio spazio ancora una volta al Festival di Sanremo. Salirà sul palco della Venier Francesco Gabbani, classificatosi secondo nella classifica generale durante l'ultimo Festival e vincitore in passato di ben due edizioni di Sanremo (una tra le Nuove Proposte e una tra i Campioni).

Nel corso dell'ultima edizione del Festival Gabbani è stato colui che nella serata finale ha preso più voti da casa. 'Zia Mara' intervisterà anche Rita Pavone, che è tornata sul palco di Sanremo dopo ben 48 anni di assenza con il singolo 'Niente (Resilienza 74)'. La Pavone il 28 febbraio pubblicherà il suo nuovo album intitolato 'RaRità' ed è probabile che questo possa essere un tema della sua intervista con la Venier. Spazio poi anche a Enrico Nigiotti (che sul palco dell'Ariston ha portato il singolo 'Baciamo Adesso') e a Le Vibrazioni (che si sono classificati quarti con il brano 'Dov'è'). Infine spazio anche alla comicità grazie all'ospitata di Teo Teocoli.