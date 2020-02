Nella puntata di domenica 23 febbraio 2020 di Live-Non è la d'Urso, programma serale condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, si è discusso nuovamente delle presunte violenze fisiche di Luigi Mario Favoloso nei confronti dell'ex fidanzata Nina Moric. Tra gli ospiti presenti in studio, c'erano lo stesso Luigi, suo padre Michele Favoloso, sua madre Loredana Fiorentino, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Mussolini. Grande assente invece Nina, che aveva già comunicato sui social che non poteva presentarsi in trasmissione per via di alcune questioni giudiziarie.

Tale assenza, però, ha infastidito la padrona di casa che ha lanciato una frecciatina all'ex modella.

Non è la d'Urso, la conduttrice stizzita per l'assenza della Moric

Aria di tensione negli studi di Live-Non è la d'Urso, dove la conduttrice partenopea non ha digerito il fatto che Nina Moric non si sia presentata. "Nina Moric non c'è come potete vedere. Ci sono solo i suoi supporters" - ha dichiarato la conduttrice, facendo riferimento ad Alessandra Mussolini e Gianluigi Nuzzi. Il giornalista di Quarto Grado, però, è intervenuto dicendo: "Io però non mi sento suo supporter, Barbara.

Io mi sento una persona che difende il diritto di una donna che denuncia degli atti di avere rispetto da parte di tutti, a iniziare dalla persona che è stata denunciata, che ovviamente se un domani si dimostrerà innocente, avrà tutti i diritti di rivalersi sulla signora Moric e tutte le possibilità per farlo".

Nuzzi ha poi continuato il suo discorso dicendo: "Abbiamo di fronte una donna fragile...".

A quel punto, però, è intervenuta una Barbara d'Urso stizzita che ha dichiarato riferendosi all'ex modella: "Mi sembra... perché un giorno sì e uno no, poi dice che arriva ma non arriva...". Dopodiché, il padre di Luigi Favoloso ha espresso il suo parere sulla Moric: "Ho l'impressione che lei ci stia marciando sulla sua fragilità". Poco più tardi, la padrona di casa è divenuta sempre più spazientita e ha dichiarato parlando dell'ex compagna di Favoloso: "Mi hanno detto che è appena tornata a casa.

Anzi, ci sta scrivendo una lettera! Ma a chi la sta scrivendo la lettera?". Infine, la d'Urso ha esclamato: "Il rispetto da parte di Nina Moric non me lo aspetto proprio e non me lo aspetto più. Quindi, può fare quello che vuole perché la parola rispetto non la conosce per quanto mi riguarda e per quanto riguarda tutti quelli che stanno a casa. Poi, può scrivere la lettera di Natale e la leggerò. Non m’interessa".

Nina Moric risponde a Barbara d'Urso: 'Bugiarda'

Pochi minuti più tardi, Nina Moric ha risposto a Barbara d'Urso con delle affermazioni piuttosto dure: "Non sto scrivendo nessuna lettera!

Bugiarda!". Con queste dichiarazioni l'ex modella croata ha smentito la lettera che secondo alcuni avrebbe dovuto scrivere alla conduttrice di Live-Non è la d'Urso. La d'Urso è andata su tutte le furie e non sono bastate le scuse di "latitanza momentanea" da parte dell'ex modella, che pare aver scombussolato la scaletta del programma di Canale 5.