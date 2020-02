Oggi 20 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne, ancora una volta dedicato al Trono Over. Da quanto pubblicato su 'Witty tv', nel corso della nuova puntata vi sarà un'accesa discussione in studio prima tra Anna Tedesco e Barbara De Santi e, in seguito, tra quest'ultima e Armando, accusato dalla dama di essere bugiardo e di irretire le donne. Oltre a ciò, si verrà a sapere che Carlotta ha baciato Marco, un gesto che scatenerà la reazione di Arianna. Una puntata che si preannuncia ricca di tensioni, dove i vari protagonisti del dating show di Maria De Filippi non se le manderanno a dire.

Anticipazioni Uomini e donne: violento scontro tra Anna, Barbara e Armando

Continuano anche nel nuovo appuntamento di Uomini e donne le liti e le discussioni. Protagonisti della puntata odierna Anna Tedesco, Armando Incarnato e Barbara De Santi, Quest'ultima, dopo quanto successo nelle ultime puntate con Gianni Sperti, sembrerà essere ancora una volta fuori controllo. Il tutto avrà inizio quando la nuova arrivata Valentina D., dirà di essere intenzionata ad uscire con Armando. La mestrina quindi, cercherà di dissuaderla in tutti i modi, scatenando l'ira di Anna Tedesco, la quale comincerà ad urlarle contro dicendole che Valentina è in grado di decidere da sola cosa vuole fare.

Barbara fuori controllo, si scaglia contro Armando e gli dà del bugiardo nella puntata di oggi del Trono Over

Mentre Anna cercherà di far capire a Barbara come il suo intervento sia inopportuno, la De Santi non perderà occasione per scagliarsi nuovamente contro Armando, accusandolo di essere bugiardo e di irretire le donne. Dalle anticipazioni dunque, si preannunciano nuovamente scintille al Trono Over di Uomini e donne che, in questi ultimi giorni, ha visto discutere animatamente molti dei protagonisti del parterre.

Anche Marcello come noto, nella scorsa puntata, è stato attaccato da più parti per il suo atteggiamento, sempre uguale con tutte le dame con cui si è frequentato. Gli spoiler pubblicati su 'Witty tv' svelano inoltre che, al centro dello studio, siederà anche Carlotta, la quale racconterà come sta procedendo la sua frequentazione con Marco. Da quanto si apprende, tra i due vi sarà stato un bacio appassionato e ciò scatenerà la reazione di Arianna, con la quale il cavaliere sta uscendo da qualche tempo.

Per scoprire di più su quanto accadrà nel parterre di Maria De Filippi, non resta che seguire la nuova puntata di Uomini e donne in onda questo pomeriggio su Canale 5, a partire dalle 14:45. Si ricorda inoltre che, su 'Witty tv' e su Mediaset play è possibile rivedere le puntate già andate in onda, mentre l'appuntamento di questo pomeriggio, verrà riproposto anche su La5 a partire dalle 19.45 circa.