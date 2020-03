Nella puntata del 7 marzo 2020 di Verissimo, programma pomeridiano del sabato condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, è stata ospitata la bellissima Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha raccontato alla conduttrice il ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano De Martino, dal quale ha avuto il figlio Santiago. La Rodriguez, inoltre, ha raccontato anche di un periodo difficile della sua vita, superato grazie alla forza e alla determinazione.

Le dichiarazioni di Belen Rodriguez su De Martino a Verissimo

Ieri sabato 7 marzo, a Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato Belen Rodriguez. La chiacchierata è stata incentrata, soprattutto, sull'amore ritrovato con Stefano De Martino. La bella argentina ha parlato, così, del percorso di coppia con l'ex marito: "Si può ricominciare, resettare. Si può perdonare, soprattutto, che è un compito molto difficile". Poi, alla domanda sulla pausa in amore, la Rodriguez ha risposto che il sentimento se esiste non può essere semplicemente bloccato.

Dopodiché, la showgirl ha dichiarato che è stato Stefano a fare il primo passo per tornare insieme: "Tornare a essere fidanzati quando eravamo già stati sposati (i due non hai mai richiesto legalmente il divorzio ndr) mi spaventava un po'. Ricordo quando mi ha detto: 'Basta, tu sei la mia donna. Basta scappare'. E così è ricominciato tutto". L'affascinante soubrette ha poi affermato che De Martino le ha ridato la gioia di vivere e che vorrebbe passare il resto della sua vita con lui: "Lui per me è anche un amico.

Mi conosce benissimo e ama i miei difetti, anche se non tutti". Infine Belen Rodriguez ha smentito i continui rumor riguardo alle seconde nozze con Stefano, senza però tralasciare la possibilità di realizzarne uno in maniera più intima. Che la coppia abbia rimandato il matrimonio per dedicarsi a progetti più importanti? Chissà, per ora non è dato saperlo.

Verissimo, Belen Rodriguez racconta il suo periodo più buio

La vita di Belen Rodriguez non è stata tutta rose e fiori, visto che ha attraversato un periodo molto buio. La conduttrice di Tú sí que vales ha, infatti, raccontato a Verissimo che ha attraversato momenti di smarrimento e tristezza che sono durati circa tre anni: "Per tre anni ho veramente smarrito me stessa. Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro". La Rodriguez ha raccontato che, a causa della sua tristezza, faceva anche fatica a svegliarsi la mattina. Insomma, Belen ha dato un grande insegnamento a tutte quelle persone che stanno attraversando un momento di difficoltà, consigliando loro di non arrendersi mai e di lottare per la propria felicità.